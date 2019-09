Kalkulátor segít az evásoknak új utat választani

A Gazdaságvédelmi Akcióterv újabb, adórendszert egyszerűsítő pontja lép hatályba jövőre. 2020. január 1-től megszűnik az egyszerűsített vállalkozási adó (eva), a Pénzügyminisztérium egy tájékoztatóval és egy eva-kalkulátorral is segíti a vállakozókat új adózási formát választani helyette - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Az oldal látogatói technikai útmutatást is kapnak az áttérés gördülékeny lebonyolításához - tette hozzá az államtitkár.

Ha az evás nem tesz semmit, akkor 2020. január elsejétől - a törvény erejénél fogva - automatikusan az általános szabályok szerint adózik.

De december 31-ig választható a kisadózó vállalkozások tételes adója, a kata, vagy a kisvállalati adó, a kiva.

A két népszerű adónem megfelelő és rugalmas adózási megoldást kínál a legtöbb jelenlegi evásnak - tette hozzá Izer Norbert, megjegyezve, hogy a két adófajtához bármikor lehet csatlakozni: az érintett a bejelentkezést követő hónap első napjától már katásként, illetve kivásként adózik.

Lehetséges menekülési útvonalak Az InfoRádiónak nyilatkozó adótanácsadó szerint többségében a kisadózó vállalkozások tételes adóját, vagyis a katát fogják választani azok a vállalkozások, amelyek most még a jövőre megszűnő eva szerint adóznak.

A kata ma a legnépszerűbb adófajta, egyszerűsége mellett minimális közteherrel számolhat az a kisvállalkozó, aki ezt választja. Egy nyilatkozattal, és a bevételi bizonylatok kiállításával az adminisztráció, havi 50, vagy 75 ezer forint megfizetésével pedig lényegében a közteherfizetés tudható le - közölte.

A kivát annak érdemes választania, akinek van alkalmazottja, vagy jövedelmét cége növekedésére forgatná vissza jövőre. A kiva mellett szól az is, hogy a társasági adóhoz képest lényegesen kevesebb az adminisztráció, hiszen az adóalap kiszámítása sokkal egyszerűbb - részletezte az államtitkár. Jövőre a kiva népszerűségi indexe még tovább nőhet, hiszen a jelenlegi 13 százalékról 12 százalékra csökken az adómérték - húzta alá az államtitkár.

A választásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is segíti a mintegy 17 ezer érintettet. A hét második felében elektronikusan minden evásnak elküldi azt a mindössze fél oldalas figyelemfelhívó levelet, amely nemcsak a leglényegesebb tudnivalókat, hanem az eva-kalkulátor linkjét is tartalmazza. E mellett az evások a NAV tájékoztató vonalán keresztül segítséget is kérhetnek a hivatal felkészült munkatársaitól - jegyezte meg Izer Norbert.

