A csirkések sem ússzák meg, új területre merészkednek a műhússal

Bár az elmúlt hónapok nagy műhúsmániája eddig leginkább a hamburgerezőket érintette, most a KFC – csatlakozva a trendekhez –, augusztus végétől az egyik atlantai éttermében tesztelni kívánja a Beyond Meat műcsirkéjéből készült termékeit, a csirkenuggetet és csont nélküli csirkeszárnyat – számolt be a Qubit. Azt egyelőre nem tudni, hogy a húshelyettesítőket gyártó cég milyen hozzávalókból készíti a műcsirkehúst.

A vállat mind mindenesetre tovább terjeszkedik, és az olyan észak-amerikai láncok mellett, mint a Dunkin, a Tim Hortons vagy a Carl's Jr., a KFC lehet az eddig legnagyobb lánc, amellyel összeáll. A hírre a Beyond Meat részvényei ismét szárnyalni kezdtek a New York-i tőzsdén. A cég papírjainak értéke 500 százalékkal nőttek, mióta május elsején megtörtént az első nyilvános részvénykibocsátás.

