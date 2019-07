A sok eső foghatta vissza az építőipar növekedését

A KSH adatai szerint májusban az építőipar termelése 26,3 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, az áprilisi 40,1 százalékos növekedést és az első négyhavi 45,8 százalékot követően.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzője a tavalyi magasabb májusi bázis és az igen kedvezőtlen, csapadékos időjárással magyarázta, hogy 26,3 százalékra lassult az építőipar termelési volumenének növekedése az előző havi 40,1 százalék után.

Kommentárjában megállapította: az építőipar a tavalyi robosztus teljesítménye után kiugró lendülettel indította az idei évet, így 2019-ben is érdemben hozzájárul majd a növekedéshez és ebből következően a súlya is tovább nőhet a nemzetgazdasági ágazatok közt. A dinamikus évkezdet alapján Suppan Gergely az idén 30 százalékhoz közeli növekedésre számít az ágazatban. Az év egészében 25 ezer lakás átadását várja a Takarékbank elemzője, de hozzátette, hogy a budapesti irodapiacon is 700 ezer négyzetméter van megvalósítási fázisban, ami szintén érdemi átadási hullámot fog eredményezni a következő 1-2 évben.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágvezetője is a májusi rendkívül csapadékos és az átlagosnál hidegebb időjárással magyarázta az építőipari termelésnek az előző hónapokban mérthez képest szerényebb májusi növekedését. Várakozása szerint az ágazat az idei évben 1 százalékpont körüli mértékben járulhat hozzá a bruttó hazai termék (GDP) növekedéséhez, míg a szerződésállomány csökkenéséből ítélve jövőre a bővülés ennél már mérsékeltebb lehet.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője az InfoRádiónak azt mondta: statisztikai korrekcióként is felfogható a lassulás az előző év kiugró növekedése után. Májusban a sok eső hátráltathatta a termelést. Nem biztos, hogy ebből messzemenő következtetéseket lehet levonni a szektor jövőjére - tette hozzá.

Nyitókép: Pixabay