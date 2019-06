A lakásáraknál is jobban drágul a termőföld

Meredeken emelkednek a termőföldárak Magyarországon, 10 év alatt a két és félszeresüke nőttek. A legdrágábbak Békés megyében és Hajdú-Bihar megyében, ahol nagyon jó minőségű a termőföld és az öntözési infrastruktúra is, valamint Győr-Sopron megyében, itt a nyugati határ közelsége miatt olyan drágák - mondta Raskó György agrárközgazdász az ATV Start műsorában, hozzátéve, hogy

a 1,5-2 millió forintot is eléri a hektáronkénti ár.



A kínálat csökkent, mert az utóbbi években nagyon sok adásvétel történt, folytatta Raskó, és azért éri meg ilyen drágán is megvenni a földet, mert az unió földalapú, hektáronként 69 ezer forintos támogatást ad. Egyébként csak földműves vehet földet, és még ha hitelre veszi is meg, a támogatás fedezi a kamatköltségeket, tette hozzá. Ha tud termelni megfelelő minőségű termékeket, akkor további 70-80 ezer forint haszna is lehet hektáronként, ezért megéri befektetni, jegyezte meg, így ha van kínálat, azonnal megveszik a földet.

