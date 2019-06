Párbeszéd a gazdaságról: veszély leselkedik a béremelésre

2016-ban a jegybank az elsők között hívta fel a gazdaság szereplőinek figyelmét arra, hogy jelentős tér áll rendelkezésre a bérek dinamikus növeléséhez, hiszen a 2000-es évek óta a termelékenység növekedését nem követte a jövedelmek alakulása - mondta az InfoRádió Párbeszéd a gazdaságról című műsorában a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Balatoni András szerint, ha nem nő a továbbiakban is a termelékenység, úgy nem marad fenn a béremelések üteme.

"Ha a termelékenység gyorsabb növekedési pályát fog befutni, akkor fenntartható a magasabb béremelkedés is. Ha nem, akkor le fog lassulni a béremelkedések üteme is, és az kihívások elé állítja nemcsak a munkaerőpiacot, hanem az összes nagy ellátórendszerünket is" - mondta a jegybank igazgatója.

Erre reagálva Balásy Zsolt a Hold Alapkezelő elemzője arra figyelmeztetett, hogy a gazdasági konjunktúrához hasonlóan a bérek emelkedése sem lehet töretlen. A folyamatok alakulásában pedig szerinte nagy szerepe lesz annak, hogy a globális gazdaság mikor és miként fékez

"Kilenc éve van gazdasági növekedés az Egyesült Államokban, ez a leghosszabb ciklus, amit valaha mértek, egyszer véget kell érnie, vagy legalábbis jönnie kell egy szünetnek. A gazdaságot lassító tényezők a magyar munkaerőpiacra is hatással lesznek. Egy lassuló globális gazdaságban lehet, hogy egyre jobb pozíciót vívunk ki, de ha az egész torta csökken, akkor ez is kevés ahhoz, hogy javuljon a helyzet" - mondta az elemző.

A beszélgetés másik fontos témája volt a munkaerőhiány és aktualitásai, erről és minden további érdekességről bővebben hallhatnak szerda este hét óra után a Párbeszéd a gazdaságról című magazinműsorban.

