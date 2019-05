Újratervezés után létrejön Magyarország negyedik legnagyobb bankja

"Azt tudjuk mondani, hogy a Takarékbank sikeresen kezdte meg működését, a terveknek megfelelően hétfő reggel 8 órakor megnyitotta 139 fiókját, a rendszereink hibátlanul működnek" - adott helyzetjelentést az InfoRádióban Egerszegi Ádám, a Takarékbank alelnöke.

Az elmúlt napokban megtörtént az informatikai rendszerek migrációja és az átállítása, valamennyi ügyfél sikeresen el tudja érni bankszámláját, és ennek megfelelően tudja használni a bankkártyáját.

"Természetesen egy ilyen komplex informatikai átállás során előfordulhatnak ügyfélélményt befolyásoló tényezők, de jelentős, az ügyfelek kiszolgálását befolyásoló dolog nem történt a nap folyamán" - folytatta Egerszegi Ádám.

A Takarékbank a következő egy hónapban teljesen megújítja mobilbank- és netbankfelületét is.

A következő látványos változás a bank tervei szerint októberben végén fog megtörténni, amikor is a 11, még önálló Takarékszövetkezet és a Takarék Kereskedelmi Bank is csatlakozik az új Takarékbankhoz; valamennyi, kereskedelmi tevékenységet végző Takarék-intézmény be fog olvadni az új Takarékbankba, létrehozva a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező intézményt.

Ezzel a negyedik legnagyobb mérlegfőösszegű bank lesz Magyarországon az év végétől.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán