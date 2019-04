Kimagaslóan teljesít a BUX - és nem is tegnap óta

Hat ország tőzsdei vezetői vannak most Budapesten, csütörtökön tartottak zárt körű tanácskozást.

"Rendszeresen találkozunk a közép-európai tőzsdei vezetőkkel, közös ügyekben egyeztetünk, akár a térségi kérdésekben is, kialakítunk közös álláspontot, hogy az érdekvédelmünket minél jobban meg tudjuk valósítani. Ezt követően van egy publikus konferencia, ahol részben a tőzsdei vezetők beszélnek, illetve az első előadást most Nagy Márton, az MNB alelnöke tartotta, aki kifejezetten a kötvénypiaci újdonságokról beszélt" - mondta el az InfoRádióban Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója.

Most az úgynevezett road-show-kat egyeztették, ahol az egyes országokban a külföldi befektetők számára válnak megismerhetővé a tőzsdén jelen lévő cégek, és ismerkedés is zajlik, és makrogazdasági szereplők is részt vesznek ezeken a találkozókon.

A napokban jól prosperált a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, csúcsot döntött a BUX - ezzel kapcsolatban Végh Richárd elmondta,

az index az utóbbi években valóban felülteljesít, 2015 óta a világon az egyik legjobban teljesítő a budapesti.

"Ennek van egy makrogazdasági háttere, az ország makromutatói nagyon jók, a gazdasági növekedés üteme Európán belül az egyik legjobb, és ezzel párhuzamosan vannak azok az egyedi vállalati sztorik, amikkel kapcsolatban a befektetők meghozzák a döntéseket. Azt látjuk, hogy egyéni szinten is nagyon jól teljesítenek a tőzsdén is látható vállalatok" - tette hozzá Végh Richárd.

Évtizedes teljesítmény A 2008-as válság elképesztő mélységbe ütötte a tőzsdéket, ám azóta folyamatosan emelkednek nemcsak az amerikai tőzsdék, hanem sok feltörekvő piaci - például a magyar - tőzsde is. Ezzel együtt több más eszköz árfolyama is jelentősen emelkedett egy évtized alatt - írta korábban a Portfolio, hozzátéve, hogy bár a világ jegybankjainak pénzpumpája alaposan feltornázta az eszközárakat, a bőséges likviditás nem egyformán csapódott le/ki az egyes piacokon. Messze a legnagyobb mértékben a részvénypiaci árfolyamok szálltak el főként a jegybanki beavatkozásoknak (alacsony kamatok, eszközvásárlási programok stb.) köszönhetően. Eszközök árfolyamváltozása az elmúlt 10 évben: Palládium + 662% Nasdaq 100 +572% Russell 2000 +343% S&P 500 +305% BUX +302% Dow Jones +289% DAX 210% Nikkei 225 +197% Pamut 153% (...) Brent olaj 47% Arany 41% Svájci frank 13% Kakaó -7% Euró -12% Kávé -19% Földgáz -26%

Nyitókép: Jászai Csaba