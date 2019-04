Változás a Konzum és az Opus Global élén

Döntését a 4iG Nyrt.-nél megnövekedett feladataival indokolta. Az informatikai piacon ígéretes növekedési kilátásokkal rendelkező vállalat elnök-vezérigazgatójaként a társaság stratégiai építkezésére és piaci pozícióinak erősítésére kíván több időt fordítani.

Hozzátették, hogy

Jászai Gellért a Konzum Nyrt. és az Opus Global Nyrt. egyesülését követően részvényesként lesz érdekelt a nagyvállalat sikeres működésében,

emellett továbbra is számos vezető tisztséget tölt be a Mészáros-csoport érdekeltségébe tartozó tőzsdei, és tőzsdén kívüli vállalatokban is.

A közleményben felidézték, Jászai Gellért 2015-ben lett a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója, 2016-tól pedig egyik főrészvényese. A Konzum első jelentősebb akvizícióját követően (2016-ban) a Hunguest Hotels Zrt. elnöke, 2017-től pedig az Opus Global Nyrt. igazgatósági tagja lett, és még ugyanebben az évben az Appeninn Holding Nyrt. elnökévé is választották. Az Opus Global Nyrt. és a Konzum PE Magántőkealap 2018-ban megszerezte a 4iG Nyrt. többségi irányítását, ekkor az informatikai vállalat elnöke, 2019 márciusában pedig vezérigazgatója is lett.