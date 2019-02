Új modellt vezetnek be a paksi atomerőműben

A teljes hazai villamosenergia-termelésnek kicsivel több mint a felét adta a paksi atomerőmű. Ez ráadásul nem járt szén-dioxid-kibocsátással.

Az erőmű 2018-as 89 százalékos kihasználtsága (az elméletileg termelhető maximális árammennyiség ekkora részét állították elő) ugyan nem jelent rekordot, de az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője szerint

így is kiemelkedő eredmény.

Ez a kihasználtsági arány összehasonlításként egy napelemes erőműnél ez 10-12 százalék. Emellett a paksi atomerőmű termelési mennyiségét egy évre előre meg lehet mondani és ez az összeg 99 százalékos biztonsággal tartható is - emelte ki Kovács Antal.

Tavaly megkezdték a sztenderd nukleáris működési modell bevezetését, amit idén folytatnak. Ezt használja a világ atomerőműveinek jelentős része. "Olyan normákat határoz meg, amelyek a működésben az atomerőműre optimalizáltak, és lehetővé teszi egy olyan szervezeti rendszer kialakítását, amivel az humán-, az alkatrészellátási és gazdálkodási erőforrások a leghatékonyabban használhatók ki". Kovács Antal szerint a modellel legalább stabilizálnák, de lehetőség szerint tovább növelnék az erőmű amúgy is magas kihasználtságát.

Mindez annak a filozófiának a része, hogy az erőműben igyekszenek a leghatékonyabb, legújabb - úgynevezett best practice - rendszereket a működésbe illeszteni. Van egy műszaki alkotói pályázatuk is, amelynek köszönhetően "évente mintegy 30 újítás érkezik a kollégáktól. Ezeket szoktuk végigvinni, hogy a legjobbakat be tudjuk építeni a működésbe" - mondta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs vezetője.

Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás