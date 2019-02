Varga Mihály: sorskérdés a demográfiai trend megfordítása

Versenyképességi hátrányban vannak a magyar vállalkozások amiatt, hogy túl sok időt és energiát kénytelenek az adóbevallásra fordítani - mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány célja az adózási rendszer egyszerűsítése a magyar vállalkozások számára, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megkezdte a felkészülést a jövedékiadó-bevallás központi előkészítésére.

"Kiajánlásos jelleggel az idén elkezdtük a jövedékiadó-bevallást elkészíttetni a NAV-val, és jók a visszajelzések, a vállalkozók kedvezően fogadták ezt az intézkedést" - mondta a pénzügyminiszter. Varga Mihály hozzátette,

innen már csak egy lépés, hogy a vállalkozók többségének az adóhivatal készítse el az adóbevallást.

A pénzügyminiszter arról is beszélt, hogy a magyarországi adókörnyezet rendkívül kedvező a munkaadóknak és a munkavállalóknak is. Példaként említette, hogy a személyi jövedelemadó a harmadik legalacsonyabb Európában, míg a társasági adó a kontinens legalacsonyabbika.

"A kormány jelenleg is vizsgálja, hogy mely adónemeket tudná tovább csökkenteni"

- mondta Varga Mihály, és megerősítette, hogy a gazdaság fehérítése érdekében folytatódik az elektronikus számlázási rendszer kiépítése. Szerinte biztató, hogy július óta már 33 ezer e-számlát nyújtottak be a magyar vállalatok a NAV-hoz.

A magyar gazdaság felminősítéséről szólva Varga Mihály elmondta, örül annak a megállapításnak, hogy több lábon áll a magyar gazdasági növekedés. Alacsony az inflációs környezet, nincs nagy fogyasztóiár-növekedés a gazdaságban, amelynek ugyanakkor számos tekintetben, például a kis- és közepes vállalkozások versenyképességének növekedése tekintetében fejlődnie kell. "Elmaradásban vagyunk, nemcsak európai, hanem még V4-es szinten is egyebek között a kis- és középvállalkozók exportképessége, menedzsmentképessége terén" - mondta a pénzögyminiszter.

Varga Mihályt meglepte, hogy a hitelminősítő nem említette meg az előnytelen magyar demográfiai mutatókat, szerinte könnyen lehet, hogy ez a kormány családokat támogató politikájának köszönhető.

A romló demográfiai helyzet hosszú távon válságba döntheti a magyar gazdaságot és a társadalmat,

ezt hivatott megelőzni a hétpontos családpolitikai akcióterv - erősítette meg a pénzügyi tárca vezetője.

"A magyar nemzet szempontjából sorskérdés, hogy a csökkenő demográfiai trend megforduljon. Az elmúlt több mint harminc évben ezt egyik kormánynak sem sikerült, 1981-1982 óra csökken a magyarországi népesség.

Ha ezen nem tudunk változtatni, sokkal súlyosabb gazdasági problémáink lesznek, mint akár a válság alatt.

A családvédelmi akcióterv 150-200 milliárd forintos terhet ró az idei és a jövő évi költségvetésre, ezt a terhet azonban a kormány boldogan vállalja, ha a magyar családok gyarapodását eredményezi" - tette hozzá Varga Mihály.

Arról is beszélt, hogy tavaszra elkészülhet a kormány gazdasági növekedést ösztönző programja, erről március végén, áprilisi elején várható konkrét bejelentés. A pénzügyminiszter szólt arról is, hogy a lakosság számára vonzó új állampapírokat hoznak forgalomba még az idén, és legkésőbb június végéig piacra kerül a nyugdíj-előtakarékossági papír is.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos