Ebben elsők a magyarok Ausztriában

Az osztrák munkaerőpiac dinamikusan bővült a tavalyi évben, egy év alatt több mint hatezerrel több magyar kapott munkát odakint. December végén 94 458 magyar állampolgár dolgozott Ausztriában hivatalosan az ottani társadalombiztosítási szövetség (Hauptverband) adatai szerint. Ez 4304 fővel több, mint novemberben, és 6136 fővel több, mint egy évvel korábban. A rekord az augusztusi 97 133 fő volt – írja a Privátbankár. A lap megjegyzi, lehet, hogy januárban új csúcs következik.

A jelentős havi növekedés a megszokott szezonális ingadozást is magában foglalja, nyáron és télen mindig jelentősen megnő az alkalmazottak száma, ennek fő oka a téli és a nyári idegenforgalmi szezon lehet. Egy év alatt is, egy hónap alatt is a magyarok száma nőtt legjobban a statisztikában említett országok között.

