Mindent megsemmisítenek a Szombathely melletti szarvasok

Túlszaporodtak a szarvasok a Szombathely melletti Petőfitelep határában - panaszkodnak a Vaol.hu Vas megyei portálnak a környékbeli gazdák, akik szerint gyéríteni kellene az állományt, különben mindenük odalesz.

A közeli erdőben szerintük egy 100-150 egyedből álló, éhes szarvascsorda tanyázik, és mindent tönkretesz: sárba tapossa a gabonavetést és elpusztítja a repcét.

A 60 hektáron gazdálkodó Janzsó György délután fél kettőkor vitte ki a portál újságíróját alig egyhektáros repceföldjére, amikor észlelték, két, semmitől sem félő őz szalad feléjük, majd egyszer csak megáll, és legelészni kezd a szarvasok által már korábban letaposott föld maradék zöldségeiből. Janzsó beszámolója szerint a szarvasok korábban 10 hektárnyi repcéjét tették tönkre - egy "kollégájának" 2-t egyetlen nap alatt.

A gazdák beszámolói alapján "sokkal több a vad, mint amennyit a terület elbír", ráadásul a vadásztársaság szerintük éhezteti is a ki nem lőtt állományt, így azok a termés felé fordulnak. A gazdák szerint ugyanakkor tehetetlenek is a vadászok, ugyanis a törvényes kilövési számokat teljesítik, csakhogy azok már nem elegendőek. A gazdák ezért kétségbeesésükben kerítésekkel választják le földjeiket, így azonban a kerítés nélküliek kárai sokkal nagyobbak lesznek.

A vadászok - a cikk szerint - javaslattal éltek a gazdák felé:

a vadkáros területekre olyan növényt vessenek, amibe nem megy bele a vad; ám a gazdáknak tartani kell a vetésforgót, ráadásul a szarvasoknál fontosabb igazodási pontnak tartják azt, hogy milyen növény hogyan piacképes.

A nagy forgalmú 86-os úton közben szaporodhatnak a vadgázolások akkor, ha minden elfogy az eddig dézsmált területen, és az állatok tömegesen vonulnak majd át a túloldalra.

Az írás a kártérítés helyzetére is külön kitér, mert ez is igen bonyolult. A gazdák szerint egyszerűen gyéríteni kéne a vadállományt, ehhez azonban például vadászlesből is több kellene.

