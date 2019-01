Szarvasok randalíroznak egy Heves megyei óvodában

Szarvasok garázdálkodnak a siroki óvodában - jelent meg a Kékesonline-ra hivatkozva a Borsodihir.hu oldalon. Az állatok a beszámoló szerint az udvaron elhelyezett fajátékokat, növényeket sem kímélik.

A helyi webkamerák felvételeiből kiderül, rendszeres a szarvasok látogatása, 5-6 állat jelentkezhet ott gyakorta.

A Heves megyei település intézményének kertjében már 350 ezer forint kárt okoztak a tuják megkopasztásával, a kerítések megrongálásával. Az eddigi védekezési módszerek rendre hatástalanok voltak. Nem segített, hogy hálóval vonták be a tujákat, hatástalan volt az ultrahangos vadriasztás is, a riasztólövések és az óvoda kerítésének 3 méteresre magasítása, mert akkor meg kerülőúton, a szomszéd telkekről szöktek be lakmározni.

A faluban most azzal próbálkoznak, hogy lemeszelik a fatörzseket, hátha a mész nem ízlik majd nekik.

Hogy a minden bizonnyal éhes szarvasok miért nem a 800 méterre lévő vadetetőt választják, arra még keresik a választ. A szarvasok messzire elkerülik az embert, mindig éjjel érkeznek.

Nyitókép: Pixabay.com