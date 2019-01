Figyelmeztető sztrájk lesz pénteken az Audinál

Csütörtökön ülésezett az Audi Hungária Független Szakszervezetének sztrájkbizottsága, amelyen elutasították a munkáltató legutolsó bérajánlatát, majd átadták sztrájkköveteléseiket. Ezután péntekre kétórás figyelmeztető munkabeszüntetést hirdettek – közölte az InfoRádióval Szimancsek Tibor a szakszervezet elnökségi tagja. "Két éve sikeres sztrájkot vittünk véghez, ami kizárólag a motorgyár területére volt érvényes. Idén úgy döntöttünk, nem korlátozzuk a munkatársainkat, és az Audi teljes területére hirdettük meg a sztrájkot."

Az Audi 20 százalékos béremelést ajánlott a munkavállalóknak, amely két lépcsőben valósulna meg, idén és jövőre 10-10 százalékos növeléssel. A szakszervezet szerint viszont 2019-ben 18 százalékos, minimum 75 ezer forintos emelésre van szükség, és csak egyéves bérmegállapodásban tudnak gondolkodni. Szimancsek Tibor elmondta: azt is követelik, hogy a cafeteria-keretet emeljék 787 ezer forintra, valamint további 4 százalék mozgóbért építsenek az alapbérbe, vezessék be a jubileumi bónuszt, fejlesszék tovább a jelenleg is futó lojalitási bónuszt. Követelik még, hogy a dolgozók szabadon rendelkezhessenek a pótszabadságról, valamint minden dolgozónak jusson havonta legalább egy szabad hétvége.

Az Audi Hungária kommunikációs vezetője korábban azt mondta az InfoRádiónak, hogy a cégvezetés bérajánlatát versenyképesnek tartják. Mitray-Markó Judit reméli, hogy a két oldal mielőbb meg tud állapodni. Arról nem adott tájékoztatást, hogy a munkaadó milyen mértékben hajlandó eltérni ajánlatától. Hangsúlyozta viszont, hogy felgyorsítják a bértárgyalásokat.