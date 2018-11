A megközelítőleg 400 olyan vállalat, amely tőzsdeérett állapotban van, és a budapesti börzén történő megjelenésével javíthatna a hazai tőkepiac helyzetén, mivel

jelenleg alacsony, mintegy 20 százaléka a magyar GDP-nek a tőzsdei társaságok összértéke.

Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese elmondta: ha a magyarok fel akarnak zárkózni és sikeresek akarnak lenni, akkor ahhoz fejlettebb tőkepiacra is szükség van.

"Máshol sem úgy lett fejlett tőzsde meg tőkepiac, hogy először gazdagok lettek, és után csináltak maguknak, hanem okosan használták a tőkepiacot arra, hogy gazdagodjanak, és sikeresebbé váljanak. Ennek alapfeltétele, hogy több cég jöjjön a tőzsdére" - mondta Máté-Tóth István.

Korányi G. Tamás tőzsdei újságíró, a műsor másik vendége arról beszélt, hogy ha minden ötödik, már most is tőzsdeérett vállalat meg is jelenne a Budapesti Értéktőzsdén, akkor is csak egy százalékkal lehetne növelni a részvénytársaságok értékének százalékos arányát a magyar GDP értékéhez viszonyítva. Éppen ezért

a megoldás az lehet, ha állami társaságok is érkeznek a részvénypiacra.

"Ezeknek a cégeknek a kisebbségi részvénycsomagját két-három éves felkészítés után minden további nélkül be lehetne vezetni a tőzsdére, ezzel valóban meg lehetne mozgatni lakossági pénzeket is, a legtöbb ember ugyanis azért fél az új bevezetésektől, mert nem ismeri a céget. Ha olyan cégekbe vásárolhat, amelyeket a saját, mindennapi életéből jól ismer, akkor sokkal nagyobb lakossági pénzeket is be lehetne vonni" - mondta Korányi G. Tamás.

A műsorszámban az innováció és tőkepiac összefüggéseiről, illetve a forrásbevonás további lehetőségeiről is hallhatnak szerda este hét órától az InfoRádió Párbeszéd a gazdaságról című magazinjában.

A magazin eddigi témáiról itt olvashat. A korábbi adásokat meg is hallgathatja, vagy akár meg is nézheti.

Nyitókép: Pexels