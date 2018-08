Korábban beszámoltunk egy friss kutatás eredményeiről, amely szerint a nyugdíjasok 80 százaléka egyáltalán nem vállalna semmilyen kiegészítő jövedelemszerző tevékenységet, így nem enyhítenének a munkaerőhiányon.

A kutatás meglepő eredményeivel kapcsolatban a háziorvosként is praktizáló Mráz János az InfoRádiónak elmondta, a nyugdíj kapujában az emberek alig várják, hogy nyugdíjasok legyenek, és nem szívesen vállalnak munkát. Várják, mert

nagyon sokat dolgoztak életükben és pihenni szeretnének,

azt gondolják, hogy ez megoldja az anyagi problémáikat.

"Az egészségi állapotuk sem rózsás az elhasználódás miatt, másrészt korunk betegségei - magas vérnyomás, mozgásszervi problémák, ízületi panaszok, cukorbetegség, elhízás - fokozottan érintik őket. Mindezeket összevetve megértem, hogy nem nagyon akarnak munkába állni" - mondta a Falusi Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnökségi tagja.

A férfiak rosszabb állapotban vannak

A háziorvos azt is kifejtette, hogy ezek az emberek több munkahelyen, több műszakban is dolgoztak, és egy krónikus betegség esetén nem tudták úgy betartani az orvosi utasításokat, ez is vezetett az elhasználódáshoz. De persze nem ritka az sem, hogy valaki nyugdíjasként egészséges, hiszen ha aktív életet élt, foglalkozott az egészségével, és genetikailag is szerencsés, akkor a szervezete nem használódik el oly nagy mértékben.

Mráz János úgy fogalmazott:

a férfiak általában betegebbek, kevésbé törődnek az egészségükkel, és míg ők fizikailag "használódnak el" az aktív évek alatt, addig a nők mentális terhelése nagy a gyermekek felnevelése miatt.

Nyitókép: Pixabay