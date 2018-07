A devizahiteles gond a múlté – állítja a Bankszövetség főtitkára

A Magyar Bankszövetség főtitkára a Népszavában megjelent interjúban egyebek között arról beszélt, hogy a devizahiteles ügyfeleknek több mint 90 százaléka összességében jobban járt, mint a forinthitelesek. Szakértői kalkulációkra hivatkozva a szakember azt mondta, hogy

a tipikus devizahiteles ügyfél havi törlesztőrészlete a forintosítás hatására 15 ezer forinttal csökkent.

Kovács Levente arról is beszélt, hogy mára a lakossági devizahitelek lényegében eltűntek a piacról, a múltban felmerült kérdések jogilag szilárd válaszokat kaptak. Hozzátette, adósságrendezési ügyek természetesen továbbra is vannak, de nemcsak a bankoknál, hanem jellemzően a közszolgáltatóknál, az önkormányzatoknál is.

Ugyanakkor már egyre kevesebb per van folyamatban,

egyre kevesebb ügyvéd hajlandó szakmailag nehezen, jobbára sehogy sem indokolható nézeteket képviselni

– fogalmazott a szakember. Ami pedig a nemzetközi jogi fórumok bekapcsolását illeti, Kovács Levente szerint reálisan ott sem várható a magyar megoldást felülíró állásfoglalás.

Európában az a szokás, hogy nemzeti tulajdonban van a bankszektornak több mint a fele. Ma már Magyarországon is ez a helyzet. A magyar gazdasági szereplők úgy látják, hogy hosszú távon érdemes a bankszektorba beruházni – mondta a Magyar Bankszövetség főtitkára.

Nyitókép: Faludi Imre