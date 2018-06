Sok pénzt költenek sportfogadásra a magyarok

Az idén is rekordforgalmat érhet el a Szerencsejáték Zrt., bevételein belül pedig tovább nőhet a sportfogadásból származó összeg.

A Szerencsejáték Zrt., bevételein belül tovább nőhet a sportfogadásból származó összeg, pedig már a tavalyi 436 milliárd forintos csúcsévhez is 45 százalékkal járult hozzá az üzletág - írja a Világgazdaság. Igaz, az előző évhez képest csak egy százalékponttal nőtt a fogadások súlya a teljes, akkor 386 milliárdos értékesítéshez viszonyítva, vagyis a 2016-os csaknem 170 milliárd forint után az elmúlt évben 196 milliárdot költött a lakosság sportesemények kimenetelének megtippelésére.

A hagyományos sportfogadás, a Tippmix esetében 75 százalékos a nyereménykifizetés, míg a játék internetes változatánál, a TippmixPrónál a 85 százalékot is eléri. Ez az összeg tavaly 107,8, illetve 45,3 milliárd forint volt – közölték a lappal a Szerencsejáték Zrt.-nél. Bár egyre népszerűbb az online fogadás, ez ma még a tétek alig 27 százalékát teszi ki.

A húszéves Tippmix kezdetben heti egyszer kínált összesen 120 fogadást, ma már közel hatvan sportág 40-50 ezer eseménye van az ajánlatában.

A mobilalkalmazáson is elérhető online felület, a TippmixPro öt éve mutatkozott be, itt ráadásul mérkőzés közben is köthetők élő fogadások.

Alighanem meghatározó szerepe lesz a csütörtökön elrajtolt és július 15-ig tartó oroszországi labdarúgó-világbajnokságnak abban, hogy mekkorát ugrik az idei fogadási bevétel. Szakértők szerint a 220-230 milliárdos szintet is elérheti.

A páros években mindig kiemelt időszaknak számít egy-egy világ- vagy Európa-bajnokság, ilyenkor a heti fogadási bevétel az évközi átlag másfélszeresét is meghaladja. Az állami játékszervező minden eszközt bevet, hogy népesítse a sportfogadók táborát: a vb ideje alatt két fővárosi és négy vidéki helyszínen kitelepített központokban várják a szurkolókat televíziókkal, önkiszolgáló terminálokkal.