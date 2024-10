Aggasztó ütemben öregszik a magyar társadalom, nagy bajokat okozhat ez a betegség

Szerdán Budapesten rendezték az Egymást értő szakemberek című nemzetközi, demenciával foglalkozó konferenciát. A szakemberek egyebek mellett a legaktuálisabb szociális-gondoskodási kérdésekről és a legújabb kezelési módokról osztották meg egymással gondolataikat, tapasztalataikat az eseményen. A Kulturális és Innovációs Minisztérium család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkára az InfoRádióban elmondta: a születéskor várható élettartam folyamatos növekedésével párhuzamosan az idős korban megjelenő betegségek aránya is jelentősen megnőtt az utóbbi időben, és ez nem csak Magyarországon jelentkező probléma. „A demenciában szenvedő emberek aránya világszerte növekedő tendenciát mutat, különösen a nyugati országokban, de idehaza is” – tette hozzá Beneda Attila.

Az érintett betegeknél jelentkező tünetek sok esetben még a háziorvosoknak sem tűnnek fel, mert nem beszélnek róluk, leplezik vagy megpróbálják eltitkolni. A szakemberek becslése szerint ezzel együtt

A demencia a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható, ugyanakkor mintegy 40 százalékban megelőzhető vagy későbbre lehet kitolni a kialakulását. Az alábbiak válthatnak ki demenciát:

A demenciára utaló első tünetek között mindenképpen meg kell említeni a feledékenység megjelenését, illetve az is gyanakvásra adhat okot, ha az adott személy nem adekvát módon válaszol. Ez leginkább akkor vehető észre, ha az érintett a beszélgetés tárgyához nem kapcsolódó dolgokról kezd el beszélni.

Beneda Attila hozzátette: világszerte jellemző, hogy diagnosztikai nehézségek vannak a demenciát illetően, ami miatt számos esetben nem ismerik fel időben a szakemberek a betegséget. Ez azért nagy probléma, mert minél később állapítják meg a demencia kialakulását, értelemszerűen annál később kezdődik el a gyógyszeres vagy egyéb módon történő kezelés, ami a beteg szempontjából rendkívül kockázatos és veszélyes, hiszen súlyosabb állapot léphet fel. Ennek következtében komoly teher nehezedik az egészségügyi és szociális ellátórendszerre. A helyettes államtitkár figyelmeztetett: mivel a magyar társadalom rohamos mértékben korosodik,

Beneda Attila jelezte: nemcsak az egészségügyi és szociális ellátórendszernek, hanem a családoknak is nagy a felelősségük a demencia kialakulásának megelőzésében. A helyettes államtitkár arra biztat mindenkit, hogy kortól függetlenül rendszeresen mozogjon és sportoljon, már egy félórás vagy egy egyórás séta is felfrissíthet minket. Érdemes odafigyelni az egészséges táplálkozásra is, és mivel a demencia az elmét érintő, támadó betegség, nagyon fontos az időnkénti agytorna beiktatása is. Erre kiválóan alkalmasak a különböző keresztrejtvények vagy kvízjátékok, amelyekkel felfrissíthetjük elménket.

„Jól látszik, hogy a passzívan hagyott idősebb betegeknél sokkal nagyobb a kockázata a feledékenység, illetve a demencia kialakulásának azokhoz képest, akik rendszeresen tesznek azért, hogy az agyi működőképességük megmaradjon” – magyarázta a helyettes államtitkár.

Koncz Zsófia: az idősekről való gondoskodás a családpolitika kiemelt része

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az Egymást értő szakemberek című konferencián elmondta: a kormány számos családpolitikai intézkedéssel segíti az időseket. Kiemelte, hogy a folyamatos megbecsülést fejezi ki a 13. havi nyugdíj visszaállítása, valamint a rezsivédelem is segíti a családokat és az időseket egyaránt. „A világon egyedülálló a Gondosóra program, amelybe már 650 ezer, 65 év feletti idős ember kapcsolódott be” – hangsúlyozta Koncz Zsófia, aki szerint a program lehetőséget teremt a generációk együttműködésére. Sikeres, időseket és családokat támogató kezdeményezésnek nevezte a Nők 40 programot, amelyet 2011 óta több mint 400 ezren vettek igénybe.

Az államtitkár megjegyezte: a KIM számos területen segíti a testi, lelki, szellemi aktivitás megőrzését, az egyik legsikeresebb kezdeményezés ezek közül a gyaloglóklubok országos hálózata. Tájékoztatása szerint már több mint ötszáz ilyen klub működik az országban. Beszélt arról is, hogy a minisztérium az Idősbarát Önkormányzat Díjak odaítélésénél külön elismeri azokat a településeket, amelyek a demenciára is figyelmet fordítanak.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára azt mondta, hogy bentlakásos és a nappali intézményekben több mint 20 ezer demens beteget látnak el, az intézményeknek nagyságrendileg 50 milliárd forint költségvetési támogatást biztosít a kormány. Elmondta, hogy hat telephelyen már úgynevezett szakápolási központok is működnek, ahol szociális és egészségügyi gondoskodást is biztosítanak az idős, demens ellátottaknak. Úgy véli, a kettő összekapcsolása magasabb színvonalú ellátást jelent.

Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár a konferencia keretében megrendezett kerekasztal-beszélgetésen arra hívta fel a figyelmet, hogy elkészült a Nemzeti Demencia Program szakmai része, jelenleg a feladatok szétosztása zajlik. Elmondta, hogy a tendenciák alapján biztosan szükség lesz a jövőben az intézményrendszer további bővítésére is, amelyben az egyházakra, a non-profit és a for-profit szereplőkre is számítanak. Úgy fogalmazott, hogy „mindenkire szükség van”, a kormányzatnak, az önkormányzatoknak, az egyházaknak, a civil szervezeteknek együtt kell működniük.

Véleménye szerint a magas költségek miatt csak nemzetközi szinten lehet gondolkodni a betegség gyógyszeres kezeléséhez szükséges innovációról. Hozzátette, az Európai Uniónak kellene szabályoznia a betegség kezeléséhez használt gyógyszerek árát, mert most a gyógyszergyárak az innováció költségét éppen a legkiszolgáltatottabb betegekkel fizettetnék meg.

Egervári Ágnes neurológus, a Szociális Klaszter Egyesület elnöke a szemléletváltás fontosságáról beszélt. Mint mondta, a gondozó családokat információátadással, tudásmegosztással segítik. Kitért arra is, hogy az ellátóintézményekben dolgozóknak speciális képzéseket szerveznek. Véleménye szerint fontos lenne, hogy a demenciára is fogyatékosságként tekintsenek, még akkor is, ha sokszor nincsenek is szembetűnő jelei.

Iva Holmerova, a prágai Károly Egyetem geriáter professzora a konferencián elmondta, hogy Csehországban is elkészült a demenciával foglalkozó nemzeti stratégia. A tízmilliós Csehországban mintegy 180 ezer embert érint a betegség. A tapasztalatcsere, a tudásmegosztás és a képzés fontosságát emelte ki.

Jean Georges, az Alzheimer Europe szervezet ügyvezetője egyebek mellett arról beszélt, hogy nemzetközi felmérések alapján átlagosan két év telik el a panaszok észlelésétől a diagnózisig. Mint mondta, ennek oka, hogy a családok, de sokszor a háziorvosok sem rendelkeznek megfelelő információval, az elsődleges tüneteket sokszor a normál öregedés jeleként értelmezik. (MTI)