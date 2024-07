Ha ilyen számlát kap, nehogy befizesse!

Ismét felbukkant az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. számlaértesítőjéhez hasonlító hamis e-mailek. Most ráadásul az Economx portál is kapott egyet, be is mutatva, miből lehet kiszúrni, hogy átverésről van szó.

Részben könnyű dolguk volt, mert a szóban forgó e-mail-címre sosem szokott ilyen számla jönni. Egyébiránt viszont csak az elektronikus levél alig észrevehető francia feladócíme lehet gyanús, más tekintetben egy megszokott számlakivonatra hasonlít az e-mail.

A portállal az MVM Next most azt közölte: az adathalászat jellemzően úgy történik, hogy nagy globális adatszivárgási, vagy hackelési esetek során a felhasználók adatai kiszivárognak, még ha jelszavuk esetleg nem is, de az emailcímeik igen, amelyekre az adathalász csalók tömegesen küldenek leveleket, függetlenül attól, hogy az adott felhasználó ügyfele-e az MVM-nek, vagy egy adott banknak, vagy más szolgáltatónak. A számla- vagy egyéb értesítőket meg tudják szerezni egy konkrét felhasználó fiókjának feltörésével, ezt követően azokat le tudják másolni. Az MVM évek óta törekszik arra, hogy ügyfeleit edukálja, hogy ne legyenek csalás áldozatai, ugyanakkor

kárpótolni az ügyfeleket az MVM nem tudja

– figyelmeztetett a cég.

Tavaly több hullámban is aktív volt ez a csalás, az MVM Next pedig többször is közölte: számlaértesítői kizárólag az alábbi feladóktól érkezhetnek: ugyfelszolgalat@online.mvmnext.hu, noreply@mvmnext.hu vagy onlineugyfelszolgalat@mvmee.hu.

Az MVM Next online ügyfélszolgálati honlapján sosem kérnek el bankkártya-adatokat, azokat minden esetben a biztonságos banki felületre történt átirányítást követően szükséges csak beírni.