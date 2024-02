Nagyot csökkenhet az elektromos autók ára Európában - összecsapnak a gigászok

Először végzett tisztán elektromos autó az eladásokat összegző világranglista élén, miközben tavaly két olyan esemény is történt, amely azt mutatja, hogy Európában, ezen belül hazánkban is robbanás előtt áll az elektromos autók tömeges elterjedése - írja a Növekedés.hu. A lap hozzáteszi, ma már nem csupán optimizmus kijelenteni, hogy néhány éven belül az eddig meglehetősen drága elektromos személyautók ára elérheti a hagyományosakét.

Előzetes toplistát adott ki a 2023-as globális autóeladásokról a világ egyik legnagyobb autópiaci elemzője, a JATO Dynamics. A korábbi évek nem sok újdonságot hoztak, rendszerint a Toyota Rav4 vagy a Corolla lett az első, tavaly azonban váratlan fordulat történt, ugyanis a Tesla Model Y letaszította a trónról a népszerű japán modelleket. Ami viszont a trónfosztás tényénél is sokkal lényegesebb, hogy

ezúttal egy teljesen elektromos jármű lett a világranglista első helyezettje közel másfél millió eladott példánnyal.



Mint írják, több mint egy évtizede, valahányszor kis mértékben nőttek a hibrid- és elektromos autók eladásai, azt jósolják, hogy most már tényleg eljött a járművek forradalma, így az emberek szkeptikussá váltak. Magyarországon eddig összesen 80 ezer ilyen jármű kelt el, ami a teljes állomány 1,5 százaléka, és ezeknek is közel a kétharmada céges jármű, tehát kevés magánember választotta ezt a kategóriát.

A technikai hiányosságok (magas ár, alacsony hatótáv) kiküszöbölése után a mai elektromos autók már 4-500 kilométert is képesek menni és a villámtöltők is egyre terjednek. A hagyományos gyártók is egyre több új elektromos modellel álltak elő, és mamutokká nőtték ki magukat az olyan, kizárólag elektromos autókkal foglalkozó gyártók is, mint a Tesla vagy a BYD.

A két legfontosabb eseményre tavaly került sor: Elon Musk bejelentette, hogy jelentős árcsökkentésbe kezd a Tesla, illetve a BYD közölte, hogy első európai gyárát Magyarországra telepíti.

Utóbbival olyan konkurenst kap a Tesla, amely igen nagy mértékben képes felvenni vele a versenyt az árak terén. Máris útnak indítottak egy hatalmas, autók szállítására gyártott óriáshajót 7000 elektromos autóval a fedélzetén, hogy pörgessék az európai kínálatot.

A lap szerint minden jel arra utal, hogy a két gyártó közti "háború" elkerülhetetlen, és akár 10 millió forint alá is viheti az árakat, vagy behoz lényegesen olcsóbb modelleket is, hiszen Kínában már 4 millió forintnak megfelelő összegért is lehet elektromos személyautót venni. Amerikában egy olcsóbb Tesla is hasonló árfekvésben mozog.