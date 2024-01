Gyerekeivel együtt vesztette életét a Cobra 11 főszereplője

Christian Oliver színész, két lányával együtt életét vesztette, amikor kisrepülőgépük lezuhant a karibi Bequia sziget partjainál - írja az NBC News alapján az origo.hu.

A gép tulajdonosa és pilótája szintén meghalt a balesetben.

Az 51 éves színész és gyermekeinek halálát a Saint Vincent és Grenadine-szigeteki Királyi Rendőrség jelentette. A repülőgép a jelentések szerint felszállt Bequiáról, egy apró szigetről, amely a Saint Vincent és Grenadine-szigetekhez tartozik, és a 65 mérfölddel északabbra fekvő Saint Lucia felé tartott, amikor bekövetkezett a tragédia.

A parti őrség négy holttestet talált meg. Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt.

