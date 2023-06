Új jelzései lesznek az iPhone-oknak, érdemes odafigyelni a lehetőségre

Már az Apple hétfői fejlesztői konferenciáján kiderült, hogy az ősszel érkező iOS-változat több újdonságot is hoz majd (ezekről és a nagy dobásnak számító Vision Pro szemüvegről itt írtunk). A hvg.hu most azt vette észre, hogy bár a WWDC színpadán nem mutatták be, érkezik egy meztelenséget tartalmazó képekre, videókra figyelmeztető felugró ablak is.

Az érzékeny tartalom-figyelmeztetés (Sensitive Content Warning) nevű biztonsági funkció minden bizonnyal a kiskorúakat védheti majd meg attól, hogy meztelen képeket lássanak, de akár zaklatásokra használt képek terjesztésének is elejét veheti.

Forrás: Apple

Ha valaki egy ilyen fotót kap – az iMessage-ben, AirDropon keresztül vagy FaceTime-üzenetben –, akkor egy felugró ablak fogja előzetesen figyelmeztetni (némi magyarázó szöveggel), és rákérdez, hogy biztosan meg akarja-e nézni az adott tartalmat.

Egyúttal azt is írják, hogy "nem a te hibád, de a meztelen fotókat és videókat arra használhatják, hogy bántsanak téged", de arra is kitérnek, hogy a fotón vagy videón szereplő személy, bár lehet, hogy beleegyezett ennek a megosztásába, de az is lehet, hogy nem.

A funkció ki- és bekapcsolható lesz a beállításokban.