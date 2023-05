Eltűnnek a mobilvécék az idei Szigetről, és ársapkát is bevezetnek

„A Sziget a kezdetek óta folyamatosan szépült, fejlődött, évről évre különböző területeken hozott újításokat. Azonban - a két év kihagyás után - tavaly már annak is örültünk, hogy sikerült túlélni a - sokakat el is lehetetlenítő, több fronton támadó nehézségeket” – kezdte a 2023-as Sziget hagyományos „nagy” sajtótájékoztatóját Kádár Tamás , a fesztivál főszervezője. „Idén azonban újra fejlődési pályára állunk, ami számos területen markánsan érzékelhető lesz” – mondta a főszervező.

Kádár Tamás kiemelte, hogy lényegesen látványosabb lesz a Sziget, több helyszín új dizájnt kap, és a hang- és fénytechnikájuk is fejlődik.

Visszatér a rendkívül népszerű és nemzetközi szinten is egyedi Art Of Freedom, lenyűgöző alkotásaival, látványos térinstallációk vizuális erejével színesítve a Sziget izgalmas világát.

A Sziget immár ikonikusnak számító K- hídján 2022-ben felújítási munkákat végeztek, így idén már remélhetőleg lehetséges lesz, hogy a fővárossal egyeztetve, újra díszbe boruljon a Szabadság Szigetére vezető híd.

Jelentős fejlesztés idén, hogy a vendégterekből eltűnnek a mobil WC-k, helyüket

vízöblítéses konténerblokkok veszik át.

Ezek a blokkok nem csupán funkciójukban nyújtanak magasabb szintű kényelmi szolgáltatást, de látványvilágukban is illeszkednek a Sziget színes forgatagába.

A Sziget a vendéglátás terén is új arcát mutatja az idén. Kádár elmondta, hogy a fesztivál területén kialakított blokkokban, ú.n. food courtokban nagy hangsúlyt fektetnek a kényelmi szolgáltatásokra is.

A főszervező elmondta: úgy határozták meg az árakat, hogy a fesztivál nem lehet drágább a fővárosban megtalálható hasonló kínálatnál. „Mindemellett minden vendéglátóhelynek a kínálatában lennie kell minimum egy ú.n. „budget food”-nak, aminek maximalizált ára 2.500 Ft lesz” – mondta a főszervező. A food courtok üzemeltetésében kiemelt szempont a fenntarthatóság is: a vendéglátósok ennek megfelelően használhatnak étkészletet, csomagolóanyagot, alapanyagot és nagy figyelmet fordítanak az energiatakarékos megoldásokra és a hulladékgyűjtés módjára is.

Nagyszínpad

A nagy zenei helyszínekről Csiszár Virág, a Sziget booking menedzsere számolt be. A lista már majdnem teljes, lássuk mit nyújt zenei téren az idei fesztivál a látogatóknak.

A Nagyszínpad felhozatalával kapcsolatban Virág elmondta, hogy a hat nap alatt hét headliner szintű fellépőt is sikerült idén meghívni. Ők a Florence + the Machine az első napon, majd sorban az Imagine Dragons, David Guetta, a Mumford & Sons. Hétfőre két „főfellépő” is jut, név szerint Lorde és Macklemore, majd a Sziget zárónapján korunk egyik legnagyobb sztárja, az Oscar-, Golden Globe-, és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish lép fel – először Magyarországon.

Tovább sorolva a Nagyszínpad programját, a Sziget első napján itt lép fel Sam Fender, a Foals, Son Mieux. Másnap a nemzetközi sorban jön Yungblud, Easy Life. Szombatra érkezik Niall Horan és Mimi Webb. Vasárnap lép fel Arlo Parks és az AJR. Hétfőn a headlinerek előtt lesz Caroline Polachek és Lazza. A Sziget utolsó napján pedig jön girl In red és Yung Lean.

A Nagyszínpadon lép fel a Halott Pénz, a Carson Coma és Dzsudló. A booking menedzser hozzátette, hogy hazai zenei fellépők természetesen nagy számban ott lesznek a Sziget több helyszínén is. „Csak az úgynevezett „nagy” helyszíneken – a Nagyszínpad mellett az Arénában, a Colosseumban, a Freedome-ban - majd’ félszáz hazai zenei formációnak biztosítunk fellépési lehetőséget, nem beszélve a további helyszíneinkről.

Fotónk a 2017-es fesztiválon készült.

Nyitókép: Infostart