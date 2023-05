Szebb külsővel és új programokkal jön nyáron a Sziget Fesztivál

"Ugyan mindig ezt szoktuk mondani, de tényleg nagyon erősre, különlegesre sikerült a nemzetközi sztárfellépők sora idén" – mondta az InfoRádióban Kádár Tamás, a Sziget Fesztivál főszervezője.

A fesztivál utolsó napján, kedden lesz Billie Eilish, aki soha nem játszott nemhogy Magyarországon, de Európában is ritkán lép fel. Fellép az Imagine Dragons, David Guetta és a Mumford&Sons is, tehát sok világsztár lesz a nagyszínpadon és a kisebb színpadokon is.

A 2023-as Sziget Fesztivál újítása a vendégélményt szolgálja, a gondtalan fesztiválozását segíti. Kádár Tamás az mondta,

idén megszépítik, újítják a fesztivál dekorációját,

mivel tavaly ezt sokan hiányolták. Van néhány helyszín, ami tavaly debütált – ilyen például a dropYard, ami a rap, hiphop, trap műfajoknak ad otthont –, ennek is új dekorációt, nagyobb közönségteret, új fellépőgárdát adnak.

A Future:Hungary szervezésében lesz egy új helyszín, a Think for Tomorrow, melyen TEDx-szerű előadások, közönség bevonásával zajló panelbeszélgetések lesznek a fiatalokat leginkább foglalkoztató problémákról, témákról. Ráadásul rengeteg olyan színes program lesz, mely ugyan megszokott helyszíneken zajlik, de újdonságnak számít.

Cirkuszi, színházi és utcaszínházi produkcióban is megújul a fesztivál.

A jegyárak dinamikusan alakulnak: minél közelebb érünk időben a fesztiválhoz, annál drágábbak. Bár a jegyek valamennyit drágultak, "nem akkorát, mint amit a minket körülvevő infláció indokolna". Kádár Tamás hozzátette: a diákjegyprogramot megújították, ezért a magyar diákok kimondottan kedvezményesen jutnak hozzá ezekhez a jegyekhez.

A Sziget teljes előadói listája itt tekinthető meg.

