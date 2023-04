A Furby-ket interaktív plüssökként árulták a kilencvenes évek végétől kezdve: szenzorok és szoftverek segítségével változtatták viselkedésüket az idő múltával. Mai szemmel nézve, de tulajdonképpen már saját korukban is ijesztőek is voltak kissé, és 25 év elteltével is képesek borzongást kelteni – írja a Sky News.

A játékok érzékelték, ha felvették vagy megsimogatták őket, illetve más Furbykkel is kommunikálni tudtak. Mindez a mestersége intelligenciára emlékeztetheti a ma emberét. és ezt a potenciált használták ki egy kísérletben is.

Jessica Card a Vermonti Egyetemről érdekes kísérletbe kezdett egy Furby bevonásával: szétszerelt egy játékot, melynek így tulajdonképp csak szeme és csőre maradt, majd rákötötte a népszerű chatbotra. Az egész kísérletről videót készített, amely a Twitteren tarol.

"Helló, örülök, hogy megismerhetlek. Furby vagyok, miről szeretnél beszélgetni?" – köszön az elején udvariasan a játék, majd átalakítója megkérdi tőle, van-e a Furby-knek titkos tervük arra, hogy átvegyék az uralmat a világ fölött.

i hooked up chatgpt to a furby and I think this may be the start of something bad for humanity pic.twitter.com/jximZe2qeG — jessica card (@jessicard) April 2, 2023