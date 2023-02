Nevet vált egy európai ország – nem is olyan könnyű feladat

Nem is olyan egyszerű folyamat az, hogy egy ország nevet változtasson, annyi helyen kell ugyanis változtatni. Csehország hosszú évek után megelégelte, hogy teljes nevét, a Cseh Köztársaság angol megfelelőjét (Czech Republic) használja hivatalos nemzetközi titulusként.

2013-ban Milos Zeman cseh elnök javasolta, hogy Czechia, vagyis Csehország megnevezést használják szélesebb körben hivatalos elnevezésként. 2016. április 14-én a kormány elfogadta a változtatást, és július 5-én vált a májusi végső döntés hivatalossá. Négy hónappal később a külügyminisztérium ajánlásokat terjesztett elő a Czechia rövid név nemzetközi használatára vonatkozóan.

Még abban az évben elkezdett terjedni a nemzetközi szervezetekben az új megjelölés, csere történt az ENSZ országnévtábláin is például. 2020 óta a nagy techcégek is ezt alkalmazzák (Google, Apple, Microsoft, LinkedIn). Áttért az új elnevezésre az Európai Unió és az Európai Tanács.

2022 második felében Csehország töltötte be az Európai Unió Tanácsának elnöki posztját, ezt is felhasználták a rövid név reklámozására.

"Abszurd, hogy 27 EU-tag és 29 NATO-tag mind a rövid nevét használja, és Csehország az egyetlen, amelyiknek az államformával kiegészített hivatalos nevét tüntetik fel" – közölte korábban Martin Dvorak külügyminiszter-helyettes, sürgetve a névváltoztatásokat.

A folyamat azonban továbbra is húzódik, például csak 2022-ben lett új nevük az UEFA-nál, a FIFA-nál, a Világbanknál és az ENSZ-nél.

További cél, hogy a 2024-es párizsi olimpián szeretnének már a rövid, "Czechia" névvel szerepelni. Korábbi országnévváltások Zimbabwe egykor Rodézia, Thaiföld Sziám, Mianmar Burma, Irán Perzsia volt. Hollandia elhagyta az angol megnevezésben a magyarban használt nevet és "Netherlands" megnevezést használja. Az elmúlt években más országok is módosítottak a nevükön. Az Izlandi Köztársaság 2022 óta csak Izlandként szerepel. Van példa az ellenkező "irányú" változtatásra is, ugyanis Mikronézia "Mikronéziai Szövetségi Államok" lett hivatalosan. 2022-ben Törökország kapott engedélyt arra az ENSZ-től, hogy hivatalosan is Türkiyére nevezzék át magukat Turkey helyett. Grúzia hivatalos elnevezése már több mint egy évtizede Georgia.

