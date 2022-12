A legújabb iPhone már műholdas kapcsolattal segít, ha bajban vagyunk

Műholdas úton juttatja el a legújabb iPhone-modell a segélykérős üzenetet az Apple specialistáinak, akik aztán értesítik a megfelelő hatóságokat – írja a Sky News.

Ugyanennek a funkciónak segítségével a Find My Appon keresztül akkor is megosztható pozíciónk szeretteinkkel, ha nincsen térerő ott, ahol épp tartózkodunk.

Az összes iPhone 14 készüléken fut ez a funkció, használni azonban jelenleg még csak néhány országban – az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban és Németországban – lehet.

Jövőre újabb országokat vonnak be ebbe a körbe.

Az Apple szerint a műholddal segélykérés lehetősége az egyedi tervezésű alkatrészek és a mélyen integrált szoftver miatt lehetséges. John Anthony, a brit közbiztonsági kommunikációs tisztviselők szövetségének elnöke szerint a funkció életeket menthet.

Az iPhone-felhasználók már most is kaphatnak vészhelyzeti segítséget, ha hosszan megnyomják a bekapcsológombot vagy a hangerőszabályzó gombot, vagy ha ötször gyorsan megnyomják a bekapcsológombot. Más telefonokon is működik hasonló funkció, például a Google Pixelén, de a műholdas kapcsolat általában speciális készüléket igényel.

Az iPhone 14-en akkor válik elérhetővé a funkció, ha valaki segélykérő számot tárcsáz, de nincs térerő.

Ekkor egy olyan felület jelenik meg, mely a vészhelyzettel kapcsolatos információkat kér, majd arról is informálja a felhasználót, milyen pozícióban tud telefonja műholddal kapcsolatba lépni.

A válaszok az Apple dolgozóihoz jutnak el – tiszta időjárási körülmények közt akár 14 másodperc alatt –, és ők értesítik a megfelelő hatóságokat. A szolgáltatást demóverzióban ki is lehet próbálni valós segítségkérés nélkül.

Az iPhone 14 rendelkezik ütközésérzékelő funkcióval is, amely érzékeli, ha valaki közúti balesetet szenvedett, és hívja az elsősegélynyújtókat – néhány felhasználó azonban októberben arról számolt be, hogy ez a funkció akkor is működésbe lépett, amikor hullámvasúton ültek.

Nyitókép: Forrás: apple.com