2023 nyarán már lehet majd mobilozni repülés közben is

Jelenleg még repülő üzemmódban használhatók csak a telefonok a repülés teljes időtartama alatt: ennek oka az, hogy kevés ismeretünk volt arról, hogyan befolyásolhatja a mobil adatforgalom a kommunikációt – mondta el a Euronewsnak Dai Whittingham, az Egyesült Királyság repülésbiztonsági bizottságának vezérigazgatója.

"Attól tartottak, hogy a telefonok megzavarhatják az automatikus repülésirányító rendszereket, a tapasztalatok szerint ugyanakkor az interferencia kockázata nagyon kicsi" – mondta.

Az Egyesült Államokban aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az 5G frekvenciák akadályozhatják a repülési rendszereket, és akár a magasságmérésekben is változásokat okozhatnak – ez azonban nem jelent problémát az Egyesült Királyságban és az EU-ban sem a szakértő szerint.

"Nálunk más frekvenciák vannak használatban az 5G számára, és a teljesítménybeállítások is eltérnek attól, amit az Egyesült Államokban engedélyeztek.

Az utazóközönség 5G-t akar, a szabályozók pedig meg is nyitják ezt a lehetőséget,

de lesznek olyan lépések, amelyek biztosítják, hogy bármit is tesznek, az biztonságos legyen" – summázta Whittingham.

Jövő nyáron indulhat az új rendszer

Európában már nem is kell sokat várni arra a világra, amelyben repülés közben is indíthatunk vagy fogadhatunk hívásokat, használhatjuk a telefonunkra telepített alkalmazásokat és streamelhetünk is videós vagy zenei tartalmakat. A tagállamok

2023. június 30-ig kaptak időt

arra, hogy 5G technológiát biztosítsanak a repülőgépeken – a jövő évi repülőgépes nyaralásoknak tehát a telefon használata is része lehet.

"Az 5G innovatív szolgáltatásokat fog nyújtani az embereknek és növekedési lehetőségeket az európai vállalatoknak" – mondta Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos egy nyilatkozatában.

A légitársaságok nagy sebességű internetet tudnak majd biztosítani, ami lehetővé tenné, hogy az utasok néhány perc alatt letöltsenek egy filmet – de az új lehetőség nem mindenkit tölt el örömmel. A Twitter felhasználói máris aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy a légi utasok a tömegközlekedésen tanúsított viselkedésüket viszik majd a repülőkre. Van, aki sajnálja, hogy "csendes repülőkkel" kapcsolatos tervek nem is születtek – és akadnak olyanok is, akik szívesen szakadtak el a külvilágtól pár órára, amíg a levegőben utaztak.

KAPCSOLÓDÓ Szellemjáratokkal teli az égbolt: fény derült a sokkoló repülési számokra 2019 óta ötezer teljesen üres járat indult vagy érkezett az Egyesült Királyság reptereire, míg 35 ezer gép telítettsége...

Nyitókép: Pexels