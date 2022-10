Új Gmail-funkció jön, hatalmas könnyítés lesz

A Google idén átszabta a közel kétmilliárd ember által használt Gmail e-mail platform kezelőfelületét, így már mindenkinek az új, integrált megjelenést kell használnia – írja a pcworld.hu.

A szolgáltatás hasznos funkcióval bővül azok számára, akik egyszerre sok címzettnek küldenének személyre szóló levelet. Az úgynevezett merge tagek az adatmezők egyesítésének lehetőségét hozzák el a platformra, melynek révén, szimpla címkék segítségével szúrhatunk be levelenként változó szavakat az üzeneteinkbe a meglévő adatbázisunkból. Forrás: Workspaceupdates.googleblog.com

A megszólításhoz például elég beírni az "@firstname @lastname" kifejezéseket, és a Gmail automatikusan bepakolja az adott e-mail címhez tartozó illető vezeték- és keresztnevét a kiküldött szövegbe. Az egyes e-mailek így több címzett esetén is személyre szóló megszólításokat kapnak.

A Google hivatalos blogposztja alapján a funkció a Workspace Business Standard, a Business Plus, az Enterprise Starter, az Enterprise Standard, az Enterprise Plus, az Education Plus és az egyéni Workspace-előfizetők számára válik elérhetővé. Az új funkciót október 24-től kezdődően legkésőbb november 22-ig minden érintett megkapja.

Nyitókép: Unsplash.com