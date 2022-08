Magyarország bedunsztolódott

Megérkezett pénteken a hullámzó frontrendszer és vele együtt a több hullámban kialakuló intenzív záporok, zivatarok is.

A levegő nedvességtartalma így elég magas lett, ezért érezhetjük, hogy fülledt a levegő - írják.

Eddig csapadék főként a Tisza vonalától nyugatra fordult elő, egyes gócokat felhőszakadás is kísért, így főleg a Dél-Dunántúlon és a Duna-Tisza közén lokálisan 15-25 mm is esett. Sajnos a keleti országrészben tovább folytatódott az aszály, de belátható időn belül oda is érkezik csapadék.

Előzetes adatok alapján úgy néz ki, hogy a napi maximum-hőmérsékleti rekord is megdőlt 39,6 fokkal Baján.

Nyitókép: OMSZ