Gyarmati Éva: Nem a tananyag ismétlésével kell az iskolára hangolni a gyerekeket

Korai, fekvés korábbi kelés – a napi ritmus visszaállításával kell kezdeni a felkészülést az iskolára, mert ez általában a nyár folyamán alaposan átalakul – kezdi a legfontosabb Gyarmati Éva. A gyermekpszichológus a tananyag ismétlését nem tartja jó módszernek a felkészüléshez.

"Fontosabbnak tartom, hogy a gyerekek különböző szellemi tevékenységeket kezdjenek el folytatni. A koncentrációs képessége már ott legyen a stratégia játékok, kirakósok, rejtvények segítségével. Lehet játszani kvízjátékokat, amivel a tananyagot ismétlésképpen játékká lehet tenni. Vannak tanulókártyák, a neten elérhetők különböző helyeken" – mondta.

A becsengetés előtt jó ötlet az osztálytársakkal is összehozni a gyerekeket, hogy újra együtt legyen az osztályközösség. A taneszközök beszerzésébe, a tankönyvek, füzetek előkészítésébe is be kell vonni őket.

"Ha már ott a tankönyv, bele lehet nézni, miről lesz szó. A családi tevékenységekbe is bele lehet csempészni néhány dolgot, például olyan történelmi helyekre lehet elmenni, amelyekről a tanévben szó lesz. Igaz, ez nem tanulás, de azért a gyerek így valahogy fel tud készülni a tananyagra, legalább a hangulatában, ismereteiben."

Gyarmati Éva szerint

a tanévkezdés leginkább azoknak a gyerekeknek jelent stresszhelyzetet, akik általában is problémákkal küzdenek az iskolai közegben.

Ilyen lehet az előző évi rossz bizonyítvány, vagy "akik különböző tanulási zavarokkal küzdenek, és általában azok, akik a csoportban rossz helyzetűek. Ez egy ördögi kör, merthogy attól, hogy eleve rossz pozícióban van, rosszul érzi magát, nem szívesen megy, a negatív érzések átsütnek, és ezért még rosszabb pozícióba kerül" – fogalmazott.

Az is lehet, hogy valaki alkatánál fogva viseli nehezebben az iskolát. A túl sok inger okoz benne feszültséget, és ez aggasztja már előre. Hangsúlyozta: az érzékeny gyerekeket különösen támogatni kell szülőnek, pedagógusnak egyaránt.

Gyarmati Éva szerint mindemellett egy dologról nem szabad elfeledkezni: a gyerekek az iskolába elsősorban nem tanulni, hanem a társak kedvéért mennek.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán