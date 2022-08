Már szerveződik a Balaton nagy "körbealvása"

"Mindig is lusta voltál körbebiciklizni a Balatont? Inkább aludnál, mint izzadnál? Jelentkezz a Balaton-körbealvásra! Csak egy hálózsákra és egy párnára lesz szükséged. Ha úgy érzed, aludni jobb, mint tekerni, itt a helyed!" - hirdetik 2023. június 9-re már most a programot a Facebookon.

Ismert, a balatoni bringakör felújítása nagy tempóban halad, jövő nyárra már végezhetnek is vele, így 204 kilométeren egybefüggű vonalon kerékpározható körbe a magyar tenger - illetve "alható" is. Ez azt jelenti, hogy 50 centiméterenként keresztben fekszik egy-egy ember az úton, várhatóan alszik is.

A kerékpáros szervezetek egyelőre nem reagáltak az eseményre.

Nyitókép: Pixabay