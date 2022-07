Valami nagyon nem odaillő került elő a Balatonból – képek

Az aligátorteknőst kifogó horgász, Szeles Zsolt a közösségi oldalára is feltöltötte – lásd alább – a különös zsákmányáról készített fotóit, ahol a hozzászólók egy része viccesnek, mások azonban ijesztőnek találták, hogy már ilyen állat is él a Balatonban – írja a likebalaton.hu.

Bár nem túl gyakori, de korábban is találtak már aligátorteknőst a Balatonban. Pécsi Tibor, a kőröshegyi teknőspark és mentőközpont vezetője nemrég a Sonline-nak elmondta, hogy jelenleg is őriz öt keselyű- és ugyanennyi aligátorteknőst, amiket gondatlan gazdik engedtek el a természetben.

Többnyire a horgászok szólnak neki, ha fura kinézetű páncélost látnak „Rendszeresen érkeznek hozzám a házi terráriumokat kinőtt kedvencek. Volt olyan év, hogy csaknem negyven ékszerteknős érkezett. Ezek a ragadozók a védett kistestű állatokat pusztítják. Természetkárosításnak minősül elengedni őket – hívta fel a figyelmet a szakember, akinél landolt már 22 kilós aligátorteknős is Zala megyéből.

Aligátorteknős

Az Amerikai Egyesült Államok nagy részén és Kanada területén fordul elő. Kína, Tajvan és Japán területére betelepítették. A felelőtlenül szabadon engedett terráriumi példányok Európa szerte, így hazánkban is felbukkannak időnként. Meglehetősen nagy tűrőképességű fajról van szó, ezért a szándékosan betelepített vagy tudatlanságból szabadon engedett példányai idővel hatalmas károkat okozhatnak a helyi ökoszisztémákban. Egyes ázsiai régiókban már inváziós fajként tartják számon.

Európa nagy része, így Magyarország is, kiváló élőhelyet nyújthat ennek az esetlegesen újonnan betelepülő fajnak, mivel az éghajlat kedvező a szaporodásához, a szóba jövő őshonos zsákmányállatok pedig nincsenek felkészülve egy ilyen erőteljes betolakodóval szemben, a természetes ragadozók hiánya is tovább rontja a helyzetet. Európában főleg a törzsalak példányai esélyesek a sikeres megtelepedésre. (via Wikipédaia)

