Van, ami még bezavar a nyárias időjárásba

Európát délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontrendszer szeli ketté, mely mentén több helyen fordul elő zápor, zivatar. Nyugat-Európa partjai fölé az óceán felől anticiklon nyúlik be, ennek hatására ott sokat süt a nap, és csapadékot sem jelentenek, ugyanakkor a Brit-szigeteket már megközelítette egy melegfronti felhőzet, amiből ott már előfordul eső.

Szintén nyugodt az idő a Földközi-tenger medencéjében is, mely mellé általában 30 és 35 fok közötti hőmérsékleti csúcsértékek társulnak, de az Ibériai-félszigeten nem egy helyen továbbra is mérnek 40 fok fölötti értékeket is.

A Kárpát-medencében az említett frontrendszer keddre néhány fokkal mérsékli a nappali felmelegedés mértékét.

Kedden sok napsütés várható, de a késő délelőtti óráktól egyre több gomolyfelhő zavarja a napsütést, azonban csapadék nem várható. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 27 fok között várható.

Nyitókép: MTI Fotó: Varga György