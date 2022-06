Tanárokat díjaztak pedagógusnap alkalmából

Olyanok munkáját ismerték el, akik a gyermekek képzésének, élményszerű oktatásának irányában tettek lépéseket, erőfeszítéseket. A díjátadón a meghatott pedagógusok könnyek között vették át az elismerést, azzal a halk megjegyzéssel, hogy ez nagyon szokatlan nekik, mert ők nincsenek hozzászokva a dicsérethez, csak teszik a dolgukat - írta közleményében a Felelős Szülők Iskolája.

A Pedagógus Power - Tanár Klub különdíjat kapta:

Kerekes Valéria az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar oktatójaként, pedagógusként, íróként a mese és a játék varázslatos erejének minél szélesebb körben való terjesztése érdekében végzett odaadó missziójáért.

Meskóné Sütő Ágnes a BKSZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum tanáraként, pedagógusként a kollégák inspirálásáért, számukra feltöltődést jelentő programok szervezéséért és a diákok minőségi oktatásáért végzett odaadó munkájáért.

Lakos Judit a Varázsmancsok – kutyásterápia megálmodójaként, gyógypedagógusként, az állatasszisztált terápiás foglalkozások által elért érzelmi és értelmi fejlesztés megvalósításáért végzett szakmai és közösségi munkájáért.

Jancsóné Zorván Zita a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium tanáraként, pedagógusként a kamaszok inspirálásáért, az oktatás során a kíváncsiság és a belső motiváció felébresztése érdekében végzett odaadó munkájáért.

Egy intézményi díjat is átadtak, mégpedig az ünnepségnek is helyt adó Millenárison lévő Álmok Álmodói 20 – világraszóló magyarok, világformáló találmányok című élménykiállítás részére, mely a XXI. századi gyermekek és felnőttek – tanárok és szülők – számára is oly élvezetesen és tartalmasan mutatja be a magyar tudósok, felfedezők, innovátorok életét, találmányait, mely büszkeséggel tölti el a magyar emberek szívét és a múzeumpedagógia kiválóságai közé emeli a tudományos, mégis szórakoztató kiállítást. Az elismerést Szentirmai-Zöld Máté, az Álmok Álmodói 20 kiállítás projektigazgatója vette át.