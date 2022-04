A kutya etetőtálja olyan szennyezett lehet, mint egy illemhely

A divatossá vált nyers etetéssel táplált kutyákat tartó családokban megugrott az E-coli-fertőzések és szalmonellás esetek száma az Egyesült Államokban: az így táplált állatok eledelét a hűtőszekrényben kell tárolniuk a gazdáknak.

Keveset tudnak azonban arról, hogyan tehetik ezt higiénikusan, így egy amerikai kutatás azt igyekezett feltárni, milyen hatása lehet az emberi egészségre annak, ha az állat etetésére használt hozzávalók és edények érintkezésbe kerülhetnek azokkal, amelyeket az érintett családok saját maguk is használnak étkezésre – írja a CNN cikke.

Nem tudták, hogy tartsák tisztán a tálakat

Emily Luisana, a kutatás egyik vezetője szerint az előzetes felmérések során kiderült, hogy az emberek nagyon eltérő módokon közelítik meg az állateledel tárolásának és higiéniájának kérdését, és még az állattáplálási szakértők sincsenek tisztában a hivatalos ajánlásokkal.

A kutatók megállapították, hogy a 417 megkérdezett kutyatulajdonos

4,7 százaléka ismerte az állateledel-kezelési irányelveket.

A résztvevők 43 százaléka tárolta a kutyaeledelt 1,5 méteren belül az emberi ételektől, 34 százalékuk kezet mosott etetés után és 33 százalékuk pedig ugyanazon a felületen készítette elő a kutyaeledelt, amelyen a saját magának szánt ételt is.

Tesztelték a tálakból vett mintákat

Ötven gazda vett részt egy körülbelül nyolcnapos tálszennyezési kísérletben. A kutatók mintákat vettek a tálakról, melyeket a résztvevők három csoportra osztva kezeltek. Az A csoport követte az FDA állateledelkezelési tanácsait:

kézmosás az állateledel kezelése előtt és után,

a tál használatának mellőzése az eledel kanalazásához,

a tál és a kanalazóeszközök szappannal és forró vízzel történő mosása használat után,

az el nem fogyasztott eledel kijelölt módon történő kidobása,

a száraz állateledel eredeti zacskójában való tárolása.

A B csoport az állati és emberi fogyasztásra szánt étellel kapcsolatosa tanácsokat egyaránt követte:

legalább 20 másodperces kézmosás szappannal és meleg vízzel,

az ételek lekaparása az edényekről mosogatás előtt,

az edények legalább 30 másodperces mosogatását 70 foknál melegebb szappannal és vízzel,

alapos szárítás tiszta törölközővel, vagy a National Sanitation Foundation által tanúsított mosogatógép használata mosogatáshoz és szárításhoz.

A C csoport nem kapott tippeket, de azt megmondták nekik, mikor vesznek mintát másodjára.

Hanyagul kezelték a higiéniát

Az A és B csoport által követett gyakorlatok a C csoporttal összehasonlítva jelentősen csökkentették az tálak szennyeződését. A forró vízzel vagy mosogatógéppel mosogatott edények másfélszer kevésbé voltak szennyezettek, mint a hideg vagy langyos vízzel mosogatott edények. A C csoportban a tálak szennyezettsége a mintavételek között nőtt: ebben a csoportban egy gazda sem mosta el a kutyák tálját az első mintavétel utáni nyolc napban annak ellenére sem, hogy tudták: lesz második mintavétel is.

A háziállatok etetőtáljai a legszennyezettebb felületek lehetnek egy háztartásban: egyesek a WC-k szennyezettségével egy szinten említik ezeket. Ennek ellenére az A és B csoportban az emberek mindössze ötöde nyilatkozott úgy, hogy a jövőben követni fogja a higiéniai előírásokat és még kevesebb, 8 százalék gondolta úgy, hogy mindent be fog tartani azok közül.

Nyitókép: Pixabay