Dining Guide – Jammertal Arcok – Kereszty Gábor: „Markáns arculatokat és stílusokat teremtünk”

Kereszty Gábor szerkesztő-újságíró a Magyar Rádió, majd a Magyar Televízió közéleti műsorai után kereskedelmi csatornákhoz szerződött le. A Magyarországon a ’90-es évek második felében induló kereskedelmi televíziók közül a (régi) TV2-höz került, ahol néhány év leforgása alatt vált főszerkesztő és kreatív igazgató belőle, 2002-2007 között pedig a csatorna vezérigazgatója lett. A szárnyaló karrier mellett egy másik területen is kipróbálta magát, sikerét jelenleg is több, rendszeresen telt házas étterem bizonyítja.

1992 és 1994 között a Magyar Rádió párizsi tudósítója volt, a francia főváros vendéglátása pedig meghatározta élete további alakulását. Kereszty Gábor és a Fleischer Restobar. Fotó: Molnár Tamás – MOTOMFOTO és Puskás Nóra

„Az inspirációimat az utazásaimból, a saját élményeimből merítettem mindig is. Amikor körülbelül 20 évvel ezelőtt megnyitottam a La Fontaine éttermet a Mérleg utcában, a saját emlékeim inspiráltak. A többéves párizsi munkám során számos francia bisztróban is megfordultam, és ezek a helyek lenyűgöztek. Gondoltam, ha ez ott jól működik, itt is lehet jövője, ráadásul akkoriban ez a stílus még újnak számított Budapesten. Ugyanígy a Két Szerecsen is egy darab Párizs, de mindig azt szoktam mondani, hogy még ha a stílus francia is, tartalommal mi töltjük meg.”

Olyan további éttermek kötődnek a nevéhez, mint az Arany Szarvas, és a lazább hangvételű konyha felé fordulva vágott bele a Kecskeméti utcai, hamburger fókuszú GoodBar, ezután a Bartók. Reggel. Délben. Este., legutóbb pedig a Fleischer Restobar üzemeltetésébe, amelyet a Két Szerecsennel átellenben, szintén a Nagymező utcában nyitottak. Ő maga így fogalmaz „új” hivatásáról:

„Én nem vagyok végzett vendéglátós, inkább csak egy botcsinálta, vendéglátózással foglalkozó befektető.”

Éttermei mind egyedi arculattal, hangulattal bírnak, és egymásnak sem másolatai. „A Bartók. Reggel. Délben. Este. esetében a Berlinben töltött éveim adták a kezdő lökést. Ott rengeteg olyan hely van, amik kicsit gasztropubok, kicsit bisztrók, és bár inkább italhangsúlyos a kínálat, mégis minőségi street foodot adnak, egy nagyon fiatalos világot megteremtve ezzel. A legutóbb megnyílt Fleischer Restobar pedig stílusában egy szelet Amerika. Fontos, hogy ezek egyik esetben sem akarnak utánzatok lenni, hanem egy jól működő modellt követve próbálunk valami jót csinálni."

Az interjú elolvasható a Dining Guide – Jammertal Arcok rovatában.

Ez a cikk a Dining Guide-dal együttműködésben készült.