Jutalmat osztogatnak a Balatonnál

A jelölt halakról adatot beküldők jutalomban részesülnek. Erről e-mailben, vagy postai úton tájékoztatják őket az év végi összesítését követően – írta a likebalaton.hu a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatása nyomán.

A Balatonon és vízrendszerén folyó haljelöléses vizsgálatoknak már több évtizedes hagyományuk van. A jelölt hal fogás esélyére a balatoni horgászjegyeken található információk is felhívják a horgászok figyelmét.

A jutalom egy horgászjegy-vásárlási kedvezményre jogosító utalvány.

Ezt bármely horgászjegy-értékesítő helyen, személyes vásárlás esetén lehet beváltani.

A halak jelölésére fonaljeleket használnak, melyeket a halak hátúszó merevítő csontjai közé helyeznek jelölőpisztollyal. A régebbi fonalakon a jelet kibocsájtó intézmény postacíme, az újabbakon az e-mail címe, valamint egy ötjegyű azonosító szám található, ami fontos a beküldendő adatoknál.

Amennyiben a horgász megtartja a halat, be kell küldeni a kiszedett jelet, meg kell adni a fogás helyét, dátumát, valamint a hal testtömegét és testhosszát orrcsúcstól a faroktőig mérve. Fényképet is kérnek a halakról, ahol látszik a méret és a jel is.

Nyitókép: Forrás: Pixabay.com