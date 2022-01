Már teszteli az Instagram a fizetős tartalmak rendszerét - videó

Korábban már többször szó volt arról, hogy a közösségi oldalra szeretnének valamilyen előfizetős rendszert megvalósítani, ami új bevételi forrást jelenthetne a tartalomkészítők számára. Nemrég Adam Mosseri a Twitteren osztott meg egy videót arról, hogyan is képzelik ezt megvalósítani - írta a The Verge alapján a 24.hu.

A tesztben jelenleg résztvevő felhasználók nem csak 24 óra után eltűnő instasztorikat tehetnek csak pénzért elérhetővé és így exkluzívvá, de élő közvetítéseket is. A felvételen a prémium tartalmak lila karikával vannak jelezve, és csomagokban kínálhatják azokat a tartalomgyártók, saját maguk határozva meg az összegeket.

A Meta a mostani ígéretei szerint 2023-ig egyelőre nem fölöz le semennyit ezekből a bevételekből.

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌? pic.twitter.com/SbFhN2QWMX — Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022