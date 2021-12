Most lesz fehér a karácsony

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de vasárnap északkeleten van esély átmeneti vékonyodásra és szűrt napsütésre. Több hullámban számíthatunk csapadékra: az eső, záporeső után az éjszaka második felétől vasárnap délutánig a déli országrészben nagy területen van esély jelentősebb mennyiségű, tartós ónos esőre, de szombat este, éjszaka átmeneti jelleggel másutt is előfordulhat.

Az északnyugati, északi országrészben egyre nagyobb területen havazás, hószállingózás váltja az esőt, a legtöbb hó reggelig az Északi-középhegység tágabb környezetében hullhat, addigra általában meg is szűnik a havazás.

Vasárnap délután délen is átmeneti csapadékszünet valószínű, viszont estétől délnyugat felől újabb vegyes halmazállapotú csapadékzóna érkezik. Az északkeletire, északira forduló szél átmenetileg nagyobb területen lehet élénk, néhol erős.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul, de a hófedte északkeleti területeken jóval hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a vastag hóval borított északkeleti tájakon akár hidegebb is maradhat az idő.

Időjárási helyzet Európában

A Kelet-európai-síkság felett található az a ciklon, amelynek nagyjából a Brit-szigetekig húzódó hidegfrontja szeli ketté kontinensünk időjárását. A fronttól északra, Skandinávia tágabb környezetét napközben is fagyos levegő tölti ki, éjszaka nagy területen fordulnak elő kemény fagyok. Ettől délebbre jellemzően enyhébb és felhős az idő, sokfelé fordul elő eső, a front mentén és északkeleten jellemzően havazik, helyenként hordja a havat a szél.

A Kárpát-medence térségét is eléri a korábban említett hidegfront, amely hullámot vet és vasárnap is felettünk marad, majd este egy tőlünk délnyugatra kialakuló ciklon is megközelít minket.

Nyitókép: shaunl/Getty Images