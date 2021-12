Így élhetünk együtt a koronavírussal 2022-től

Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy nem lesz már veszélye a vírusnak - így van ez az influenzával is, amely mindmáig életeket követel minden téli járványban, mégsem bénítja már meg életünket, írja a CNBC.

Ha nem történik valamilyen váratlan és jelentős fejlemény, hamarosan változásnak indul majd az is, ahogyan a koronavírust ismerjük és gondolunk rá - így festhet az életünk akár már 2022-től.

Szezonálissá válik a betegség

Ahogyan az idő telik, a koronavírus egyre kevésbé fogja mindennapi tevékenységeinket meghatározni, nem kell majd számításba vennünk, amikor azon gondolkodunk, bemenjünk-e dolgozni az irodába vagy engedjük-e gyermekünket iskolába menni.

Az endemikus megbetegedések sosem tűnnek el a föld színéről, mindig jelen vannak annak valamely táján, ugyanakkor nem olyan halálosak, mivel a populáció jelentős részének védettsége van velük szemben korábbi megfertőződések vagy oltás révén.

Ahogyan a felsőlégúti vírusok esetében kialakult, így a koronavírusnak is lesz szezonja: az oltottak esetében ugyanakkor jellemzően csak egy kis köhögést jelenthet ekkor már a megbetegedés. Valószínűleg a hidegebb ősz és tél lesz a covid szezonja, egybeesve az influenzával.

Betegen végre otthon maradunk

Ha szezonálissá válik a vírus, valószínűleg normává válik a maszkviselés a tömegközelekedés során, valamint a rendszeres kézmosás és a távolságtartás ugyanígy velünk maradhat.

Nem kell újfajta óvintézkedéseket kitalálnunk annak érdekében, hogy ne betegedjünk meg, mert minden, amit megtehetünk ennek érdekében, már ismert módszer előttünk. A vírus terjedésének megfékezésében most és a jövőben is fontos lesz az, hogy ha betegek vagyunk, maradjunk otthon. A teszteltetés is változhat majd: jelenleg a PCR-tesztekre gyakran sokat kell várni: nemcsak az eredményekre, hanem arra is, hogy a mintát egyáltalán levegyék tőlünk.

Az oltások is a norma részeivé válnak

Az 5-11 éves gyerekek számára már Amerikában és Európában is akad elérhető vakcina, az 5 év alattiak kísérletei pedig jelenleg is zajlanak annak érdekében, hogy kiderüljön, számukra mi a megfelelő dózis. A Pfizer az idei év végére ígéri az eredményeket, ami 2022 eleji oltásbevezetést jelenthet ebben a korosztályban. A Moderna is hozhat adatokat már 2022 januárjában.

Eközben felnőttekként hozzászokhatunk ahhoz, hogy az

influenza mellett koronavírus ellen is évente újraoltatjuk magunkat.

Ez azért is jó, mert így évente lehet a vakcinát az időközben megjelenő variánsokhoz igazítani - azt azonban kihívás lehet elérni, hogy az emberek pandémiás helyzeten kívül is rendszeresen oltassák magukat.

