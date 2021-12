Lesz-e fehér karácsony? Körvonalazódik az ünnepek várható időjárása

Ami egyre valószínűbbnek tűnik, az a hideg idő – olvasható az OMSZ közösségi oldalán.

Mint olvasható, a – mellékelt – fáklyadiagramon is jól látható, hogy az átmeneti bizonytalan mértékű enyhülés után karácsony előtt pár nappal ismét lehűlés érkezhet, a 850 hPa-ra (kb. 1500 méteres magasságra) vonatkozó valószínűségi hőmérsékleti előrejelzésen a modell tagok többsége bőven a 0 fok alatti tartományban fut, vagyis hidegebb légtömeg töltheti ki térségünket. Valamint a hőmérsékleti maximumot jelölő fáklyákon is 0 fok körüli értékek jelennek meg. Ezt a tényt megerősíti az anomália (átlagtól vett eltérés) térkép is, az átlagostól 2-3 fokkal hidegebb idő lenne.

Ami viszont hiánycikk lehet, az a csapadék – teszik hozzá. A fáklyákon minimális csapadékmennyiségeket láthatunk, csak egy tag „szállt el” nagyon, de ezt ennyi idővel előtte nem érdemes komolyan venni – jegyzik meg. Inkább csak lokális csapadék alakulhatna ki, ha viszont ki is alakul, az hó formájában hullhat le. Az anomália térkép jóval átlag alatti csapadékkal számol mindenhol.

Végül arra emlékeztetnek, hogy az idő előrehaladtával természetesen egyre pontosabbat tudnak majd mondani a várható időjárásról, és hogy hol nyílik esély a fehér karácsonyra.

