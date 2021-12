Új világrekordra készül a Minit a fején egyensúlyozó férfi

Saját számításai szerint 98 világrekordnál tart a főként Derbyshire környékén ismert John Evans, hogy nehéz dolgokat szokott egyensúlyozni a fején. Például akkor is bekerült a nemzetközi sajtóba, amikor egy Mini Cooper autó emelt a fejére. A 74 éves angol férfi e produkciója a Guinness-rekordok könyvébe is bekerült, mint ahogy Evans 49 további mutatványa is - írta a 24.hu a BBC cikke nyomán.

Noha régebben építőmunkásként dolgozott, egy ideje már csak az emelésnek él - az évek során több mint 250 ezer fontot (vagyis százhatmillió forintot) gyűjtött össze ilyen műsorokkal. A férfi most a századik világrekordjára készül, utána visszavonulna.

Így beszélt hihetetlen produkcióiról: "A mennyországban vagy. Csak egyensúlyoznod kell." Hozzátette: amikor a fején van, meg sem érzi a súlyt.

A 159.6 kilós Mini Coopert 33 másodpercig tudta megtartani a fején még 1999-ben, íme a videó:

Nyitókép: Facebook/Guinness World Records