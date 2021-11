Ijesztő mértékben pusztítják a ragadozó madarakat Magyarországon

Nyár végén Tura határában nyolc védett faj 93 egyedének pusztulását okozta egy szándékos mérgezés. A szakemberek 132 csalétket találtak, a méreg mennyisége 158 ember halálához lett volna elég. A hasonló cselekmények hátterében leggyakrabban gazdasági érdek áll – mondja Árvay Márton, a PannonEagle Life program menedzsere.

Mint fogalmazott, az esetek több mint 90 százalékában kifejezetten a ragadozók ellen használnak az elkövetők méreganyagokat. Az apróbb vadak által okozott vélt vagy valós kártétel, amit ezzel az illegális módszerrel próbálnak visszaszorítani, amikor kihelyeznek valamilyen mérgezett csalétket, nemcsak a célzott fajokat – leggyakrabban rókát, sakált és varjú-féléket –, hanem ragadozó madarakat és egyéb fajokat is érinthet – tette hozzá. Volt már arra is példa, hogy mezei nyúl és őz is elpusztult mérgezés következtében, de házi állatok és énekes madarak is áldozatául eshetnek.

A természetvédelmi szakember hozzátette: idén a mérgezések és az élve fogó csapdák pusztítása mellett három védett madárral lövés végzett. Talán a legnagyobb sajtóvisszhangot egy jeladós barátkeselyű lelövése váltotta ki, amiről az Infostart is beszámolt. Magát az állatot nem sikerült megtalálni, csak a GPS-jeladóját, illetve különböző olyan nyomokat, amelyek egyértelműen a bűncselekmény elkövetésére utaltak. Az ügyben végül rendőrségi nyomozás is indult.

A madarakat illegális eszközökkel pusztító bűnözőkkel szemben az MME zéró toleranciát és hatékonyabb fellépést vár el a hatóságoktól és a vadásztársadalomtól is. Árvay Márton szerint az elkövetői kört elég jól be lehet lőni, de az már más kérdés, hogy a rendőrség hogyan tud meglévő bizonyítékok alapján lefolytatni egy nyomozást. Ami a bírósági ítéleteket illeti, öt eljárásból négy esetében hivatásos vadász volt az elkövető, vagyis

nem kétséges, hogy a vadgazdálkodással összefüggésben vannak az ilyen típusú bűncselekmények

– tette hozzá.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szerint a hazai esetszám nemzetközi szinten is kiugró. A 224 védett madár pusztulása azonban szerintük csak a jéghegy csúcsa, biztosak abban, hogy számos eset egyszerűen csak nem derül ki.

