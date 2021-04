Három nappal az ideérkezése után lelőhették a jeladós barátkeselyűt

Jeladós barátkeselyűt lőhettek le Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) munkatársai egy bolgár szervezet riasztása alapján kezdték keresni a fokozottan védett madarat, amelynek csak jeladóját találták meg.

Az MME PannonEagle LIFE projektjének munkatársait a bolgár Green Balkans szervezet kollégái riasztották múlt héten, hogy egy nyomkövetővel jelölt barátkeselyű gyanús GPS adatokat küldött Magyarország területéről – közölte az MME.

Az MME méreg és tetemkereső egysége és a Hortobágy Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) természetvédelmi őrszolgálata nem sokkal a riasztás után a megadott koordinátáknál megtalálta a madár jeladóját egy folyóparton.

A nyomkövető adataiból kiderült, hogy a madarat a jeladó helyétől több kilométerre meglőhették.

A keresőkutyás egység is erre utaló nyomokat talált, így azonnal értesítette a rendőrséget. A helyszínelés során a rendőrök több bűnjelet is rögzítettek és DNS mintát vettek a madár jeladójáról.

Az MME közleményéből az is kiderül, hogy az Ichera névre keresztelt barátkeselyű 2019-ben Spanyolországban kelt ki egy természetes fészekből, ahol még abban az évben egy autó elütötte. A madarat helyi madárvédők mentették meg, majd 2020-ban a visszatelepítési program keretében Bulgáriába szállították, ahol fél év után idén márciusban engedték szabadon. Ezt követően egy hónapig Bulgáriában vándorolt, majd

északnak vette az irányt és Szerbián és Románián keresztül érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ahol három nappal megérkezése után eltűnt.

Mint írják, a barátkeselyű egyike az Európában őshonos négy keselyűfajnak, amelyek több országból, így hazánkból is kipusztultak. Ennek oka, hogy sokukat megmérgezték vagy lelőtték, emellett csökkent a természetes élőhelyük nagysága is.

Bulgáriában utoljára az 1950-es években fészkelt barátkeselyű, és 1985-ben hivatalosan is kipusztulttá nyilvánították. A Bright Future for Black Vulture természetvédelmi projekt keretében több tucat barátkeselyűt telepítettek vissza a természetbe az elmúlt években, így elkezdett javulni a faj helyzete. A projekt legnagyobb sikere, hogy idén tavasszal három pár is fészkelni kezdett Bulgáriában, így több mint fél évszázad után újra megtelepedhet a faj a balkáni országban.

A keselyűk más dögevőkhöz hasonlóan fontos szerepet töltenek be az élővilágban, az állati tetemek fogyasztásával olyan kórokozók terjedését is szabályozhatják, amelyek súlyos állat- és népegészségügyi problémát jelentenek.

Magyarországon 1932 óta egyetlen alkalommal, 2008-ban figyeltek meg egy barátkeselyűt. A közleményben beszámolnak arról, hogy az elmúlt napokban az eltűnt jeladós példány mellett egy másik madár is feltűnt az Alföldön. Ezen az utóbbi fiatal példányon nem volt gyűrű, így feltehetően egy természetes fészekaljból származik, és lehetséges, hogy a jeladós eltűnt madárral együtt vándorolt északra a Balkán-félszigetről.

A barátkeselyű fokozottan védett faj, így elpusztítása orvvadászatnak és természetkárosításnak minősül - figyelmeztetnek a természetvédők.