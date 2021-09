Durván kettészakadt az Európa

Miközben Európa északkeleti részét hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztotta el, amelynek következtében a csúcshőmérséklet helyenként a 10 fokot sem éri el, addig kontinens nyugati felét a szokásosnál jóval melegebb időjárás jellemzi – írja az Időkép.hu.

Az időjárási furcsaság hátterében az áll, hogy az Atlanti-óceán fölött elhelyezkedő ciklon előoldalán erőteljes délies áramlás alakult ki, amivel Afrika felől az átlagoshoz képest 8–10 fokkal melegebb levegő érkezik – olvasható.

A hétfői napon Spanyolország nagy részén mutattak a hőmérők 36-37 Celsiust, sőt, egy nappal korábban 39 fokot is mértek az Ibériai-félszigeten. Emellett Franciaoszágban is kánikula tombol, a Vizcayai-öböl térségében például 35-36 fokig forrósodott a levegő. Az Időkép hozzáteszi, nyárias, meleg idő jellemezi a Brit-szigetek térségét és a Benelux államokat is, ahol a csúcsok 25 és 30 fok között alakulnak.

