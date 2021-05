Magyar partnercége lett a TikTok videomegosztónak

Több milliós hazai elérésű csatornával erősíti digitális palettáját a New Land Media. A Lounge Group részeként működő médiaügynökség a TikTok partnerévé vált. Az itthon is robbanásszerűen bővülő közösségi videós platformon a magyarországi felhasználók már ma is havi mintegy tízmilliárd videómegtekintést generálnak – írja közleményében a médiavállalat.

A TikTokról azt írják, a videómegosztó platform 2017-ben indult el, idén áprilisban pedig a játékok kategóriáján kívül globálisan ezt az alkalmazást töltötték le a legtöbben. Tavaly már itthon is a második leggyakrabban letöltött app reklámpiaci jelentőségét jelzi, hogy hazai aktív felhasználói bázisa jelenleg több millió fő, meghatározó arányban szerepelnek a nehezebben megszólítható fiatalabb célcsoportok (13–24 év közöttiek) . A TikTok-felhasználók számának bővülése ráadásul a 25–35 évesek körében a leggyorsabb, az új userek zöme ebből a korosztályból kerül ki, így az online kommunikációban széles spektrumú felhasználói bázist tudunk segítségével megszólítani. A magyar felhasználók átlagosan akár napi több mint 1 órát is eltölthetnek a platformon, havonta több milliárd videómegtekintés kapcsolódik hozzájuk.

A TikTokon – ellentétben a Facebookkal vagy a Google Ads szolgáltatásával – csak a szerződött partnerügynökségek hozhatnak létre hirdetési fiókot. A Lounge Group tagjaként működő New Land Media digitális divíziója ezzel egy, világviszonylatban is szűk körű ügynökségi hálózat részesévé vált.

A New Land Media jelenleg több mint 170 Facebook-, 190 Google Ads- és 70 Instagram-fiókot kezel, eddig több mint 9,2 milliárd hirdetésmegjelenést menedzseltek le szakértői. A New Land Media hazai, régiós és európai szinten is a legnagyobb hirdetők közé tartozik a Facebook és Google felületein. A két legnagyobb hirdetéskezelőben már közel ötmilliárd forint reklámköltés kapcsolódik az ügynökséghez.