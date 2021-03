Karanténkottából kegyetlenkedik keddtől az időjárás - előrejelzés

Kedd hajnaltól a keleti határszélen gyenge eső még továbbra is lehet, másutt inkább helyenként alakulhat ki zápor.

Kedden a Tiszántúlon folytatódik a jobbára erősen felhős, borult idő, másutt erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.

A keleti határvidék közelében további gyenge eső még mindig előfordulhat, míg máshol szórványosan kell záporra, a hegyekben hózáporra számítani.

Néhol esetleg az ég is megdörrenhet. Az élénk, sőt erős északnyugati szél éjszakára átmenetileg kissé mérséklődik. Kedden a továbbra is erős északnyugati szelet viharos lökések is kísérhetik a Dunántúlon és a Zemplén térségében.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között várható, de főleg az északi szélvédett völgyekben hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 12 fok között alakul, de a tartósan felhős keleti tájakon néhány fokkal hűvösebb lehet.

