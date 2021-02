Néhol tavasziasan enyhe lesz az időjárás az első februári hétvégén, akár 16 fokig is melegedhet a levegő. Az országon belül viszont nagy lesz a kontraszt, másutt napközben is csak épphogy fagypont feletti értékek várhatók. Csapadékra is készülni kell, esőre, ónos esőre, néhol havazásra is. A szél viszont péntekre mérséklődik, csak vasárnap lehetnek ismét erősebb lökések – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos előrejelzéséből.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, hosszabb-rövidebb felszakadozások elsősorban a Dunántúlon lehetnek. Az Alföldön, a főváros térségében és az Északi-középhegységben szórványosan és időszakosan fordul elő eső. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén északi vidékein esetleg havas eső is eshet. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 7 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő. Napközben az ország északkeleti felében plusz 2 és 7, a délnyugati felében 8 és 16 fok között alakulnak a csúcsértékek.

Szombaton délnyugaton csupán néhol valószínű szitálás, ugyanakkor hazánk északkeleti kétharmadán több helyen szitálhat, illetve eshet az eső, mindemellett az északi, északkeleti megyékben ónos eső, havas eső, havazás is előfordulhat. Északon a keleti, északkeleti, máshol a délnyugati szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 7, a legmagasabb hőmérséklet 0 és 16 fok között alakul, északkeleten mérhetik az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékeket.

Vasárnapra virradó éjszaka, majd reggel elsősorban az ország északi felén várható eső, helyenként ónos eső, az északkeleti határ közelében pedig néhol havas eső is. A délutáni, esti óráktól sokfelé elered az eső. A szél megélénkül, időnként megerősödik, inkább csak északkeleten maradhat gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 7, a maximumhőmérséklet plusz 4 és 16 fok között valószínű, ezen belül északkeleten lesz a hűvösebb, hidegebb, és délen helyenként a tavasziasan enyhe idő.

Mint Molnár Anna meteorológus a videóban elmondja, a jövő hétre egy ciklonnal fordulunk rá.

